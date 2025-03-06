2025年度のブルーインパルスと航空祭スケジュールが発表
2025年度のブルーインパルスと航空祭スケジュールが発表
航空自衛隊は3月5日（水）、2025年度のブルーインパルスおよび航空祭のスケジュールを公開した。
2025年度のブルーインパルスの初飛行は4月13日（日）に大阪府で開催される「大阪・関西万博」で行われる。これを皮切りに年間で計18回の飛行が予定されている。
航空祭は5月25日（日）の美保基地航空祭（鳥取県境港市）を第1弾として、防府、松島、三沢、岐阜、浜松、入間、築城の各基地で順次開催される。いずれの航空祭においてもブルーインパルスの飛行が予定されている。
4月13日（日）：日本国際博覧会「大阪・関西万博」（大阪府） 4月27日（日）：第14旅団創隊19周年善通寺駐屯地開設75周年記念行事（香川県善通寺市） 5月25日（日）：令和7年度美保基地航空祭（美保基地・鳥取県境港市） 6月1日（日）：上富良野駐屯地創立70周年記念行事（上富良野駐屯地・北海道空知郡上富良野町） 6月8日（日）：基地開設70周年防府航空祭～幸せます防府北～（防府北基地・山口県防府市） 7月21日（月）：日本三景の日記念事業（宮城県松島町） 7月26日（土）：合併20周年記念東北町湖水まつり花火大会（青森県東北町） 8月2日（土）：令和7年度第53回ひみまつり（富山県氷見市） 8月30日（土）：東松島夏まつり2025（宮城県東松島市） 8月31日（日）：令和7年度松島基地航空祭（松島基地・宮城県東松島市） 9月13日（土）：東京2025世界陸上競技選手権大会（東京都） 9月21日（日）：令和7年度三沢基地航空祭（三沢基地・青森県三沢市） 9月27日（土）：大洗町誕生70周年記念事業「大洗海上花火大会」（茨城県大洗町） 10月19日（日）：岐阜基地航空祭2025（岐阜基地・岐阜県各務原市） 10月26日（日）：エアフェスタ浜松2025（浜松基地・静岡県浜松市） 11月3日（月）：入間航空祭（入間基地・埼玉県狭山市、入間市） 11月15日（土）：東京2025デフリンピック（福島県楢葉町） 11月30日（日）：令和7年度築城基地航空祭（築城基地・福岡県築上郡築上町）