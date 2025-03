スターバックスにて「Coffee as Play Ground」をテーマに実施される”Springシーズン”。

新生活が始まる前の期待と高揚感に寄り添い、大切な人との楽しい時間を演出する新たなコーヒーの提案として、味の変化を楽しむ新体験ビバレッジ「春空 ミルクコーヒー フラペチーノ」が発売されます☆

スターバックス「春空 ミルクコーヒー フラペチーノ」

価格:持帰り 736円(税込)/店内利用 750円(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

販売期間:2025年3月12日(水)〜4月8日(火)予定

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

スターバックス初となる、フラペチーノの中に隠れたボールを割ることで味が変わる新体験のフラペチーノ「春空 ミルクコーヒー フラペチーノ」が登場。

最大の魅力は、1杯で2つの味わいが楽しめることです。

そのまま飲むと、ミルクコーヒーのまろやかで優しい甘みをストレートに感じ、春の空をイメージしたふわふわのミルクムース、ぷるんとした食感が楽しいミルキーなプリン、そしてコクのあるミルクコーヒーが絶妙に重なり合い、優しくまろやかな味わいを楽しめます。

さらに、フラペチーノの中に隠れたストロベリーボールをストローで割ると、中から甘酸っぱいストロベリーソースが広がり、まろやかなミルクコーヒーがストロベリー風味のミルクコーヒーへと変化します。

見た目の変化も楽しめるのがポイントです。

ストロベリーボールを割ると、じんわりと広がる鮮やかなピンク色が、春の訪れを感じさせてくれます。

ストロベリーの甘酸っぱさとミルクコーヒーのコクが合わさり、新しい味わいが楽しめる一杯です☆

※ストロベリー果肉・果汁5%未満

「春空 ミルクコーヒー フラペチーノ」を楽しむ3つのステップ

飲み方によって味の変化を自分好みにアレンジできるのが特長の「春空 ミルクコーヒー フラペチーノ」

ストロベリーボールを割るタイミングや混ぜる加減によって、味わいや見た目が変化し、自分好みの楽しみ方を見つけることができるのも魅力です。

その魅力を最大限に楽しんでいただくための3つのステップを紹介します。

1)まずはそのままミルクコーヒーの味を堪能

「春空 ミルクコーヒー フラペチーノ」は始め、そのまま味わいます。

そのまま飲むことで、ミルクコーヒーのまろやかで優しい甘みが楽しめます。

2)ストロベリーボールを割って、サプライズを体験

カップの中に隠れたストロベリーボールをストローで探します。

ボールが見つかったら、カップの縁にストローで、おしつけるように割ります。

ボールの中から甘酸っぱいストロベリーソースが広がります。

3)ぐるぐる混ぜて、ストロベリー風味のミルクコーヒーに変身!

ストローでぐるぐるとしっかりかき混ぜると、ビバレッジがじんわりとピンク色に変化。

ストロベリーの甘酸っぱさとミルクコーヒーのコクが合わさり、新しい味わいが楽しめます。

渋谷パルコ店『春空ボールパーク』オープン &数量限定で先行販売スタート

開催場所:スターバックス コーヒー 渋谷パルコ店

所在地:〒150-8377 東京都 渋谷区 宇田川町15-1 渋谷パルコ5階

営業期間:2025年3月10日(月)〜3月19日(水)予定

営業時間:8:00〜22:30

先行販売:

・3月10日(月)は、13:00からイベント開始および先行販売が実施されます。

・3月10日(月)、11日(火)の先行販売は数量限定となります。なくなり次第先行販売終了となります。

渋谷パルコ店に「春空 ミルクコーヒー フラペチーノ」をさらに楽しめる 『春空ボールパーク』が10日間限定でオープン。

全国販売に先駆け、3月10日・11日の2日間は数量限定で先行販売が実施されます。

『春空ボールパーク』では「春空 ミルクコーヒー フラペチーノ」の楽しみ方を提案する展示やフォトスポット、さらに友だちと一緒に思い出を作れるプリクラ体験など、この期間だけの特別な体験が盛りだくさん。

会話が弾む、楽しい体験型ビバレッジとともに、春の訪れを感じる特別な時間が楽しめます。

※プリクラの撮影はドリンクを購入された方が対象の案内となります

春の陽気に、友だちや大切な人と一緒に、会話を弾ませながら飲みたくなるような新体験ビバレッジ。

スターバックスの「春空 ミルクコーヒー フラペチーノ」は、2025年3月12日より販売開始です☆

