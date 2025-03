MLB The Showのダイヤモンド・クラブ・メンバーに選出された

ドジャースの大谷翔平投手が、MLB The Showが40人限定で選出するダイヤモンド・クラブ・メンバーに選出された。受賞を記念して愛犬・デコピンを抱えるカードを渡されると「Decoy? I like it(いいですね). I want to get this again and again(この賞を何度も獲得したいです)」と流暢な英語で笑顔。ファンは「デコピンが写っていることになによりも興奮する親バカな大谷さん」などとほっこりだ。

ドジャース公式は5日(日本時間6日)、「MLB The Showのダイヤモンド・クラブ・メンバーに選出された6人おめでとう!」として、大谷とウィル・スミス捕手、フレディ・フリーマン内野手、タイラー・グラスノー投手、ムーキー・ベッツ内野手、ブレイク・スネル投手に受賞を伝えた際の映像を公開した。

そこでは大谷が「This is cool(カッコいいね).You know」などと喜んでいる。デコピンが描かれたカードを見るとひときわ大きな声で「Decoy?」とにっこり。うれしそうに見つめていた。

SNS上では「デコイ←声デカっ」「デコピンも喜んでいるだろうね」「大谷くん、デコピンに大興奮だったね」「デコピンのカードに思わず興奮する大谷さん」などのコメントが。大谷の“親バカ”ぶりにファンも注目していた。(Full-Count編集部)