【Wpc.:「ポケモン」日傘・ビニール傘・レインポンチョ・レイントート】 3月6日 発売 価格:1,980円~

ワールドパーティーが展開する傘ブランド・Wpc.(ダブリュピーシー)は、ポケモンがデザインされた日傘・ビニール傘・レインポンチョ・レイントート全7種を3月6日よりWpc.公式オンラインショップ、直営店舗、PLAZA、ヴィレッジヴァンガード、CHELSEA New York、LOFT他、全国の取扱店舗にて販売開始する。

「Enjoy adventure with Pokemon」(ポケモンと一緒に冒険を楽しもう)をテーマに、世界中で愛される人気のポケモンをWpc.の日傘・ビニール傘・レインポンチョ・レイントートのデザインに落とし込んだ全7種の新作が登場。様々な天候に対応できる7種のアイテムは自分用はもちろん、大切な人へのプレゼントとしても適している。

それぞれの商品にはピカチュウ、カビゴン、イーブイといったポケモンたちが可愛くデザインされており、お気に入りのパートナーポケモンと一緒に冒険しているかのような気分でお出かけを楽しめる。

折りたたみ日傘、レインポンチョ、レイントートはコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。これからの季節、バッグなどに忍ばせておきたいアイテムとなっている。

商品ラインナップ

遮光 冒険のパートナー mini

価格:4,950円

遮光 冒険の始まり mini

価格:4,400円

遮光 いっしょにいると しあわせ mini

価格:4,400円

ビニール傘 いっしょにいると しあわせ

価格:3,300円

ビニール傘 雨の日の冒険

価格:3,080円

バイカラーレインポンチョ 冒険のパートナー

価格:4,950円

バイカラーレイントート 冒険のパートナー

価格:1,980円

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM (R), and character names are trademarks of Nintendo.