後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)が、昨年3月に”後藤正文”名義で発表した初の音楽作品となるドローン/アンビエント・ミュージック・アルバム『Recent Report I』の立体音響インスタレーション、”『Recent Report I』 in Tokyo”の開催が決定した。3月28日(金)から3月30日(日)の3日間、東京・御茶ノ水のRITTOR BASEにて、『Recent Report I』の立体音響と、今回のために制作された映像によるオーディオ・ビジュアル・インスタレーションが、それぞれ「Dolby Atmos」と「8ch Cube」2種類の立体音響再生環境でイマーシブに体験できる。「Dolby Atmos」回ではDolby Atmosのマスターファイルを、「8ch Cube」の回ではFLUX:: Spat Revolution Ultimateを使いRITTOR BASEの8ch Cube+2.1chに最適化したものを再生。それぞれに特徴的なリスニング体験ができる機会となる。

また映像は、昨年8月にアルバム収録曲「Lost in Time」のMVを手掛けた生成AIプラットフォームTeleportのチームが制作を担当し、本展のためだけのスペシャルな映像が初披露される。チケットは現在発売中。”Recent Report=近況報告”と題された『Recent Report I』は、フィールドワークと演奏、レコーディングのすべてを後藤正文自身で手掛け作品へと昇華させたという、今しか鳴らせない音を収録したドローン/アンビエント・ミュージック作品。Gotch名義の2ndソロ・アルバム『Good New Times』のプロデュースを担当したクリス・ウォラ(ex.Death Cab for Cutie)やNO NUKES等で交流のあった坂本龍一氏からの影響も受け、後藤が持つエナジーやパッション、アイディアを詰め込んだアルバムには、坂本龍一氏『playing the piano usa 2010 / korea 2011 - ustream viewers selection -』収録の「Thousand knives」をサンプリングしたM1「Lost in Time」や、樋口雄文(禅宗僧侶)の般若心経を取り入れたM5「Rest in Peace」など、全編を通して自然の中にある豊かな音楽、二度と再現できない音を収録している。<イベント情報>『Recent Report I』 in Tokyo展示期間:2025年3月28日(金)〜2025年3月30日(日)展示時間:詳細は以下。日によって異なりますのでご注意ください。会場:御茶ノ水 RITTOR BASE (代田区神田駿河台2-1 OCCビルB1)チケット代:\1100(税込)チケット販売:Peatix https://recent-report-i.peatix.com (3/5(水)18時より販売開始)展示時間 (トータル約46分/各回入れ替え制/日によって異なりますのでご注意ください)(詳細はチケットページにも記載しております)3月28日(金)12:00~ Dolby Atmos13:15~ 8ch Cube14:30~ Dolby Atmos15:45~ 8ch Cube17:00~ Dolby Atmos18:15~ 8ch Cube19:30~ Dolby Atmos3月29日(土)12:00~ 8ch Cube13:15~ Dolby Atmos14:30~ 8ch Cube15:45~ Dolby Atmos17:00~ 8ch Cube18:15~ Dolby Atmos19:30~ 8ch Cube3月30日(日)12:00~ Dolby Atmos13:15~ 8ch Cube14:30~ Dolby Atmos15:45~ 8ch Cube17:00~ Dolby Atmos18:15~ 8ch Cube19:30~ Dolby Atmos【再生環境について】RITTOR BASEの立体音響再生システムは2.1ch+8ch Cubeです。2.1chはフロントLRにサブウーファー、8ch Cubeは下層4chスクエア+上層4chスクエアの立方体スピーカー配置です。Dolby Atmosを再生する場合は、AVアンプで7.1.6chにデコードした上で、2.1ch+8ch Cubeのスピーカー配置にマッピングして行います。※各回入れ替え制。入場は開場10分前にチケットの整理番号順となります。※後藤正文の出演はございません。◎ 御茶ノ水RITTOR BASEリットーミュージックが楽器の街・御茶ノ水に開設した多目的スペース。楽器の音が理想的に響く環境を整え、機材も最高のものが用意されています。https://rittorbase.jp/