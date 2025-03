サブウェイの期間限定メニューとして、春らしい色味の「えびめんたいマヨたま」と「ポークめんたいマヨたま」が登場!

明太子の風味と旨味が、えびとジューシーなポークで楽しめます☆

サブウェイ「しあわせめんたいマヨたま」びめんたいマヨたま/ポークめんたいマヨたま

発売日:2025年3月12日(水)

販売店舗:全国のサブウェイ店舗

サブウェイに、「えびめんたいマヨたま」と「ポークめんたいマヨたま」の2種類のサンドが期間限定で登場!

サブウェイ初のフレーバーとなる、明太子の風味と旨みを最大限に感じられるめんたいマヨソースを使用した新メニューです。

サブウェイ初登場のめんたいマヨソースは、北海道産魚卵を北海道で漬け込んだものを使用しており、明太子の風味と旨味を最大限に感じることができます☆

えびめんたいマヨたま

価格:590円

プリッとした食感が楽しい大人気の具であるえびと、濃厚なめんたいマヨソースが絡まった「えびめんたいマヨたま」

めんたいマヨとコクのあるたまごサラダは相性抜群です。

ピンクのめんたいマヨと黄色いたまごの色味から、春を感じることができます。

ポークめんたいマヨたま

価格:630円

香ばしくジューシーな醤油ベースのポークと、濃厚且つ少し刺激のあるめんたいマヨソースの相性が抜群な食べ応えのある「ポークめんたいマヨたま」

ポークは、赤身と脂のバランスが良いアゴ肉が使われています。

スチームオーブンでじっくりと加熱したあと炙り工程を施すことで、外側は香ばしく中はジューシーな仕上がりになっており、めんたいマヨソースの濃厚でピリッとした唐辛子の刺激と相性抜群です。

めんたいマヨディップ

価格:100円

北海道産魚卵を北海道で漬け込んだものを使用した明太子の風味と旨味を最大限に感じることができる明太子好きにはたまらないソース。

コロコロポテトをディップして楽しめます。

ドリンクサイズアップキャンペーン

期間:2025年3月12日(水)〜5月20日(火)

実施店舗:サブウェイ限定店舗(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)

ポテトドリンクセットを購入すると、対象ドリンクをSサイズからMサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンが期間限定で実施されます!

新作の『えびめんたいマヨたま』『ポークめんたいマヨたま』も対象です。

明太子の風味と旨味感じる春らしい色味の2種のサンドが登場。

サブウェイの「えびめんたいマヨたま」と「ポークめんたいマヨたま」は2025年3月12日より期間限定で販売開始です☆

