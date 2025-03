YouTubeが、かつてテストしていた「動画の広告だけ非表示にする」という安価プラン「YouTube Premium Lite」のパイロットプログラムを再展開していることがわかりました。対象国はタイ、ドイツ、オーストラリアで、新たにアメリカでも開始されます。YouTube Premium Lite: Ad-Free Viewing for $7.99/Month - YouTube Blog

YouTube Premium - What's Now and New! - YouTubeYouTubeは、「動画の広告を非表示」「動画や再生リストを一時保存してオフライン再生」「バックグラウンドでの動画再生」「YouTube Music Premiumを無料で利用可能」といった機能を提供する有料サービス「YouTube Premium」を提供しています。YouTube Premium または YouTube Music Premium のメンバーシップに登録する - パソコン - YouTube ヘルプhttps://support.google.com/youtube/answer/6305537?hl=jaしかし、YouTubeの最高製品責任者(CPO)であるヨハンナ・ヴリッチ氏がユーザーに聞き取りを行ったところ「YouTube Musicは利用しない」「シンプルに、動画再生時の広告だけ非表示にして欲しい」という意見があったとのこと。このため生まれたのが、YouTube Premiumから「動画の広告を非表示にする」という機能だけに絞って価格を安くした「YouTube Premium Lite」です。以下が価格と機能を比較した表で、YouTube Premiumが月額14.99ドル(約2240円)なのに対し、YouTube Premium Liteは月額7.99ドル(約1190円)とかなり抑えめの価格となっています。YouTube Premium Liteのパイロットプログラムはすでにタイ、ドイツ、オーストラリアで一部のユーザーを対象に展開されていて、このたびそれぞれの国の全ユーザーに拡大されるほか、アメリカも対象に加わることになりました。なお、日本ではYouTube Premiumが月額1280円に設定されています。ちなみに、YouTubeは2023年にも同様に「YouTube Premium Lite」を試したことがありますが、2カ月ほどで廃止されています。YouTubeの広告なし有料最安プラン「Premium Lite」が廃止に - GIGAZINE