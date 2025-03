無期限活動休止中のNulbarichの楽曲「Words」が、サントリー「クラフトボス 世界のTEA」の新CMソングに決定した。3月18日から全国で放送される「クラフトボス 世界のTEA」の新CMは、とある惑星からやってきた宇宙人ジョーンズが、大物ハリウッド俳優トミー・リー・ジョーンズそっくりの地球人になりすまし、さまざまな職業を転々としながら、未知なる惑星・地球を調査する「宇宙人ジョーンズの地球調査シリーズ」の最新作。

New Album『CLOSE A CHAPTER』発売中通常盤 [ CD ] NCS-10308 / ¥3,500 (tax out)VICTOR ONLINE STOREhttps://victor-store.jp/item/100108<CD収録内容>01. Opening -intro-02. Believe It03. 遊園04. Don’t Waste It On Me05. Words06. chapter xxx (demo)07. Neon Sign08. DAY (Sunny Remix)09. Mirror Maze10. Liberation11. Traffic Jam -skit-12. Lights Out feat. Jeremy Quartus