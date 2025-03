M!LKが、メジャー2ndアルバム『M!勝戮鬟螢蝓璽后リリース日当日となる3月5日(水)に、東京・新宿住友ビル 三角広場でM!LK「M!X」発売記念スペシャルミニライブを開催し、オフィシャルYouTubeでの生配信も行われた。ガラス張りの天井の高さ25mを誇る巨大なイベント空間に集結したみ!るきーずの熱気が溢れるなか、ステージに颯爽と姿を現したM!LKは、2015年にリリースされたM!LKのデビュー曲「コーヒーが飲めません」のアンサーソングとして、結成10周年を記念して制作された「I CAN DRINK」からライブをスタートさせた。結成から10年を経てコーヒーが飲めるようになったM!LKが、これまでの10年間を支えてくれたファンに向けたラブソングを通して温かい笑顔で愛と感謝を伝えると、リーダーの吉田が「本日、ついにニューアルバム『M!X』がリリースされました!」と報告。最初のMCでは、昨年11月24日(日)記念すべき結成10周年を迎えたM!LKの “M!LK”と“10=勝匹魍櫃厩腓錣擦織縫紂璽▲襯丱燹M!X』に収録された新曲の中で個人的にお気に入りの曲を紹介。昨日付のオリコンデイリーアルバムランキング1位を報告したアルバムから、吉田と曽野が『LUCKY CALL』を挙げ、「男って感じでカッコいい」「リーゼントに革ジャンでライブがしたい」と語ると、佐野は『On your mark』について、「歌詞がめちゃ良くて。位置についてというタイトルで、ここからみんなで一緒に頑張っていこうという応援歌になってる」と解説。さらに塩粼が「タイトルも曲も好き」という『ブンブンブン』、山中が「チルっぽい」という『Diary』について語りながらも、最後はメンバー全員で「でも、正直、全部好き!」と声を揃え、吉田の「この中から1曲、初披露したいと思います」という言葉に導かれ、新曲『ブンブンブン』を初披露。肩のアイソレーションが印象的なポップなダンスナンバーで沸かせると、ダンスブレイクでは軽やかなステップを繰り出してみせ、<Oh oh oh oh oh 俺 OLE ROLL>というフレーズではシンガロングしたり、ペンライトを回して楽しむファンの姿もあった。

リリース情報

メジャー2ndアルバム『M!勝



初回限定盤A (CD+Blu-ray) 初回限定盤A (CD+Blu-ray)



初回限定盤B (2CD+Blu-ray) 初回限定盤B (2CD+Blu-ray)



通常盤 (CDのみ) 通常盤 (CDのみ)

2025年3月5日(水)リリース

配信リンク https://jvcmusic.lnk.to/milk_mix



★通常盤 (CDのみ) /\3,520(税込)

[CD] ※全形態共通

01. On your mark

02. エビバディグッジョブ!

03. LUCKY CALL

04. イイじゃん

05. Buffalo Shuffle

06. Kiss Plan

07. Diary

08. ブンブンブン

09. ハピダン

10. ブルーシャワー

11. I CAN DRINK



★初回限定盤A (CD+Blu-ray) /\5,500(税込)

[CD]※全形態共通

01. On your mark

02. エビバディグッジョブ!

03. LUCKY CALL

04. イイじゃん

05. Buffalo Shuffle

06. Kiss Plan

07. Diary

08. ブンブンブン

09. ハピダン

10. ブルーシャワー

11. I CAN DRINK



[Blu-ray]

#はぴばみるく〜M!LK10歳になりました!〜

1. I CAN DRINK

2. フレ!フレ!オレ!

3. Good Morning Mr.Mistake

4. Message

5. 恋がはじまる

6. エビバディグッジョブ!

7. まっしろサンライズ



★初回限定盤B (2CD+Blu-ray) /\5,500(税込)

[CD]※全形態共通

01. On your mark

02. エビバディグッジョブ!

03. LUCKY CALL

04. イイじゃん

05. Buffalo Shuffle

06. Kiss Plan

07. Diary

08. ブンブンブン

09. ハピダン

10. ブルーシャワー

11. I CAN DRINK

[CD DISC-2]

1, 最後の雨

2, マッちょっちょ!

3, さあ今日も一歩ずつ前へ

4, 秘密のパレード〜誰もいない夢の街で〜

5, カーテン

[Blu-ray]

密着M!LK 〜ソロ曲制作風景〜

ライブ情報

<M!LK CONCERT TOUR 2025 “M!勝鼻

2025年4月26日(土)愛知県芸術劇場 大ホール

2025年4月27日(日)愛知県芸術劇場 大ホール【2部制】

2025年5月3日(土)宮城・仙台サンプラザホール

2025年5月4日(日)宮城・仙台サンプラザホール

2025年5月16日(金) 福岡サンパレス

2025年5月17日(土)熊本城ホール メインホール

2025年6月14日(土)神奈川・横浜アリーナ

2025年6月15日(日)神奈川・横浜アリーナ

2025年7月19日(土)兵庫・神戸ワールド記念ホール

2025年7月20日(日)兵庫・神戸ワールド記念ホール【2部制】

詳細:https://sd-milk.com/

『PREMIUM MILK』新規入会:https://sd-milk.com/signup

企画コーナーでは「10周年を振り返るM!LKってイイじゃんエピソード」についてトークを展開。「メンバーからメンバーに対してのイイじゃん」「メンバーがM!LKってイイじゃんと思った出来事」というテーマでは、佐野がメンバーを見回しながら、「なんだかんだ俺らってイイ奴らじゃん」と自画自賛。吉田が「10年やってきたけど、いまだに素朴でイイじゃんと思う。いつまでも変わらない子供みたい」と語ると、佐野は「疲れ切ってメイクしてる時に、隣に座ってるおいちゃん(吉田)が僕の好きなプレイリストを流してくれて。それを聴いてるうちにテンションが上がってイイじゃん」というメンバーの絆を感じさせる秘話を披露すると、場内からは黄色い声が上がった。続いては、事前に公式Xとインスタでファンの方から募集した「M!LKってイイじゃん」と思ったエピソードをいくつか紹介。「記念日にメンバーでお揃いものを買うのイイじゃん」や「LIVE のアンコールでバラエティーコーナーが始まるの、帰す気なくてイイじゃん」といった投稿が紹介された後、吉田が「10周年を迎えて、いろんなメッセージをいただけて嬉しいです。これからの10年もよろしくお願いします」と挨拶して企画コーナーを締めくくった。そして、いよいよこの日のメインイベントであるアルバムのリード曲「イイじゃん」の披露へ。佐野がセンターポジションに位置するイントロからAメロBメロは、M!LKの真骨頂ともいうべき、爽やかでキラキラしたJ-POPだが、山中がセンターとなるサビで雰囲気が一変。昨年からアメリカでトレンドになっているテックハウスというクラブミュージックにガラリと変化する楽曲で多面的な魅力を表現。ラストナンバーである「エビバディグッジョブ!」で佐野考案の複雑なコールを観客が大声で完璧に披露し、あまりの楽しさに笑い声も漏れる温かく賑やかなムードの中でスペシャルミニライブは終了。春ツアーに向けて、塩粼は「アルバムを聴き込んできていただければ存分に楽しめるツアーになってます」と呼びかけ、名残惜しそうにステージを後にした。なお、終演後には、TBS系バラエティ『限界突破!やってM!LK』公開収録を実施。また、M!LKはメジャー2ndアルバム『M!X』を引っ提げ、横浜アリーナ2DAYS公演を含むグループ史上最大動員数のツアー<M!LK CONCERT TOUR 2025“M!X”>を開催予定。4月26日(土)、27日(日)の愛知県芸術劇場 大ホールでの2DAYS公演を皮切りに、仙台、福岡、熊本、神奈川をめぐり、7月19日(土)、20日(日)の2日間で3公演に渡る兵庫県・神戸ワールド記念ホール兵庫でファイナルを迎える。<M!LK CONCERT TOUR 2025“M!X”>のチケットは、2月24日(日)23:59までオフィシャル先行を受付中だ。ライブ写真:笹森健一