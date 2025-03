ディズニー映画『白雪姫』の劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」のデジタル配信がスタート。

主演、レイチェル・ゼグラー氏の歌う劇中歌が、映画公開に先駆けてデジタル配信されています!

配信開始:2025年3月5日(水)

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社 パートナー・レーベルズ

世界で最も長く愛され続けるディズニープリンセスの物語『白雪姫』が、新しいミュージカル版として実写映画化。

プロモーション活動のため来日中の主演レイチェル・ゼグラーが歌う劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」が、2025年3月20日の映画公開に先駆けデジタル配信を開始されました!

劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」は、ディズニープリンセス「白雪姫」を演じるレイチェル・ゼグラーが、ドラマチックに歌いあげる重要なミュージカル・ナンバー。

女王に支配された王国の今を憂う「白雪姫」の、“変わりたいのに、変われずにいる葛藤”を表現している楽曲です。

アメリカ版は『ウエスト・サイド・ストーリー』でゴールデングローブ賞主演女優賞に輝いたレイチェル・ゼグラー氏が歌唱。

圧倒的な歌唱力でドラマチックに歌いあげ、公開されたミュージック・トレーラーでは、日本のファンからも称賛の嵐を巻き起こしました☆

そんな劇中歌を、映画公開前に楽しめる、ファン待望のリリース。

また、本楽曲を手がけたのは『ラ・ラ・ランド』『グレイテスト・ショーマン』など、数々の大ヒット・ミュージカル映画を手掛けきた作曲家パセク&ポールです。

映画に登場するほかの楽曲にも、公開前から期待が高まります!

ディズニー映画『白雪姫』への楽しみな気持ちをいっそう高める「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」は、必聴の楽曲です☆

レイチェル・ゼグラーが歌う、ディズニープリンセス「白雪姫」の葛藤を表現した劇中歌が、映画公開に先駆けてデジタル配信。

ディズニー映画『白雪姫』劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」は、2025年3月5日よりデジタル配信中です☆

