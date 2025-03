Googleは3月4日(米国時間)、「Google Online Security Blog: New AI-Powered Scam Detection Features to Help Protect You on Android」において、巧妙さを増す詐欺からユーザーを保護するため、Androidに新しい2つの詐欺検出機能を追加すると発表した。これら機能は世界中の金融機関の協力を得て開発されたもので、最新の詐欺手法をAIに学習させて会話やメッセージから疑わしいパターンを検出し、リアルタイムな警告を可能にするという。Google Online Security Blog: New AI-Powered Scam Detection Features to Help Protect You on Android