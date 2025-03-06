¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û¡È°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡É ¡Ö¡È°¡´õ²È¤Î»Ò¶¡¤¬´î¤Ö¡ªÈÕ¤´¤Ï¤ó¥á¥Ë¥å¡¼¡ª¡É¡×
¿Ê²½·Ï¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë
¡Ú¥¿¥ì¡Û¤ì¤ó¤³¤ó¡§160£ç¤·¤ç¤¦¤¬¡§1¤«¤±´Å¼ò¡§200mlÎÁÍý¼ò¡§Âç¤µ¤¸2Çò¤À¤·¡§Âç¤µ¤¸2±ö¡§Å¬ÎÌ¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡§Å¬ÎÌ¥Ð¥¿¡¼¡§20g¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1
¡Ú¤ªÆù¡Û¿·¶Ì¤Í¤®¡§1¸ÄÇöÀÚ¤êÆÚ¥í¡¼¥¹Æù¡§250g¤´¤ÞÌý¡§Å¬ÎÌ
¡Ú¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡Û¿·¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡ÊÃæ¡Ë¡§2¸Ä¿·¶Ì¤Í¤®¡§1/2¸Ä¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡§1¸Ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡§Âç¤µ¤¸4¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡§Å¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø
¡Ú¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¡Û
¡Ú¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡Û4¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡§ºÙ¤«¤¯ÀÚ¤ë/¶Ì¤Í¤®¡§Çö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¡Ë5¤¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò5Ê¬¤æ¤Ç¤¿¤é¡¢¤¶¤ë¤Ë¤¢¤²¡¢¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë°Ü¤¹¡£6¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¤«¤é¤¤¤ê¤·¿åµ¤¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤é¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤ÇÄÙ¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¡¦¤æ¤ÇÍñ¤â²Ã¤¨¡¢ÄÙ¤·¤Ê¤¬¤éº®¤¼¤ë¡£7±ö¡¦¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤ÈÆ±¤¸»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£
¡Ú»Å¾å¤²¡Û8¢¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¡¢¼å²Ð¤Çº®¤¼¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¡¢²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é§¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¥Ï¥ê¥Ï¥êÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤Î´Å¿Ý¤¢¤¨
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÁ°¡ËÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¡§30g¤¹¤·¿Ý¡§Âç¤µ¤¸1¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1/2¤´¤Þ ¡§Å¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø1ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤ò1¡Á2Ê¬¿å¤Ë¿»¤·¤¿¤é¡¢¿åµ¤¤ò¤·¤Ü¤ë¡£2¡¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¤¹¤·¿Ý¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¦¤´¤Þ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤¿¤é´°À®¡£
¤ì¤ó¤³¤ó¤È¿·¶Ì¤Í¤®¤ÎÆÚ½Á
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë¤ì¤ó¤³¤ó¡§80g¿·¶Ì¤Í¤®¡§1¸Ä¤æ¤Ç¤¿ÇöÀÚ¤êÆÚ¥í¡¼¥¹Æù¡§2Ëç¤«¤Ö¡§2¸Ä¿å¡§400ml¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¡§1¥Ñ¥Ã¥¯Çò¤À¤·¡§Âç¤µ¤¸2¹ç¤ï¤»¤ß¤½¡§20gÄ´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¤ì¤ó¤³¤ó¡§³ÑÀÚ¤ê/¶Ì¤Í¤®¡§ÍðÀÚ¤ê/¤«¤Ö¡§Âç¤¤á¤Ë³ÑÀÚ¤ê¡Ë2¤ì¤ó¤³¤ó¡¦¶Ì¤Í¤®¤òÃæ²Ð¤ÇßÖ¤á¤¿¤é¡¢¿å¤È¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì5¡Á6Ê¬¼Ñ¤¿¤¿¤»¡¢¤«¤Ö¤ò²Ã¤¨¤Æ1Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£3Çò¤À¤·¤ò²Ã¤¨¤Æ·Ú¤¯¼Ñ¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢¤ß¤½¤òÍÏ¤Æþ¤ì¤ë¡£4Å¬Åö¤ÊÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤¿ÆÚÆù¤ò£¤ËÆþ¤ì¡¢¤â¤¦°ìÅÙ·Ú¤¯¼Ñ¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£