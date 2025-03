40人限定のダイヤモンド・クラブ・メンバーに選出された

ドジャースの大谷翔平投手が、MLB The Showが選出するダイヤモンド・クラブ・メンバーに選出された。40人限定で選出される優秀選手のことで、2024年版は大谷のほかにムーキー・ベッツ内野手、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、エンゼルスのマイク・トラウト外野手などが選出された。

ドジャース公式が5日(日本時間6日)に、受賞を伝えた際の動画を公開。愛犬デコピンを抱くカードが飾られた記念品を受け取った大谷は英語で「This is cool(カッコいいね).You know」「Decoy? I like it(いいですね). I want to get this again and again(この賞を何度も獲得したいです)」と笑顔を見せた。

MLB The Show公式サイトのレーティングによれば、大谷は投手として唯一99を獲得した選手。しかし大谷は「It’s nothing(大したことないよ) Like 99. Just 99(たった99)」とニヤリ。まさかの“クレーム”を入れた。

これにはファンも「ショウヘイは100を狙っているのか」「『たった99』って言っていたよ」「『たった99』発言はプライスレスだ」「ショウヘイはたった99しかないことに不満のようだ」「もうオオタニの評価を100+にしてしまえ」などと反応。さすがの“向上心”を見せていた。(Full-Count編集部)