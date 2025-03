FANTASTICSが「俺んとこ こないか？選手権」開催！『FUN！FUN！FANTASTICS SEASON5』第2回に綾小路 翔が登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■氣志團・綾小路 翔との初対面に、瀬口黎弥は「今モノマネ芸人さん気分!」と大歓喜!

3月11日に日本テレビ系でFANTASTICSの冠番組『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』の第2回が放送される。

この番組は、FANTASTICSが本人役で登場し、時代を作った豪華レジェンドゲストから様々なカルチャーを学ぶシチュエーションコメディの第5弾。

第2回のゲストは、氣志團の綾小路 翔。2024年に上演されたライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』で氣志團のパロディ“寿士團”に扮してステージを盛り上げたメンバーの前に、ついにご本人が登場。

綾小路をオマージュした扮装とボーカルを担当した瀬口黎弥は「今モノマネ芸人さん気分ですもん、ご本人様登場で」とうれしさをにじませる。

トークでは、大ヒット曲「One Night Carnival」の制作秘話や都市伝説に迫る。

「インストゥルメンタルのバンドだった氣志團の初めての歌物」というこの楽曲。綾小路がサビのメロディが浮かんだ瞬間を振り返る他、「俺んとこ こないか?」「行こうぜ ピリオドの向こうへ」などのフレーズが、あの超有名アーティストへのオマージュだと告白。

さらに、「本当にこの歌詞がめちゃくちゃ重要ですね。自分たちの曲のなかで」と語ったある歌詞と、意外な誕生秘話も明かす。

「俺んとこ こないか?選手権」では、メンバーが引いたくじに書いてある相手を想像しながら「One Night Carnival」のイントロに乗せてカッコよくひと言を繰り出していく。「男気があってカッコいい!」と綾小路の心を掴んだのはいったい誰だったのか。

そしてスタジオパフォーマンスは、「One Night Carnival」を“寿士團スタイル”の特別バージョンで披露。ユニークな衣装やキャラクターに注目だ。

■ライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART5』に水野美紀の出演が決定!

FANTASTIC 6(澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)が、芝居、大喜利、かくし芸から懐かしい名曲まであらゆるエンターテインメントに挑むライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART5』が6月から大阪、神奈川、愛知、新潟、熊本の5都市(全20公演)で上演される。

3月4日の『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』初回放送では、俳優・水野美紀が出演することがメンバーにサプライズで明かされた。

チケットは、3月12日10時~3月16日23時までFANTASTICS OFFICIAL FAN CLUB、TEAM HI-AXにて最速先行抽選予約を受け付ける。

番組情報

日本テレビ『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』

03/11(火)25:09~ ※第2回

※TVer、日テレTADAで地上波放送後に見逃し配信スタート

※オンラインサロンTEAM HI-AXで完全版を配信

出演:FANTASTICS(世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)

ナビゲーター:マイケル富岡

ゲスト:綾小路 翔(氣志團)

『BACK TO THE MEMORIES PART5』公式サイト

https://fantastage.com/

『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/fff5/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/168