＜個人投資家の予想＞ 03月06日 08時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(6920) レーザーテク 東証プライム
(3753) フライト 東証スタンダード
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8798) Ａクリエイト 東証プライム
(5616) 雨風太陽 東証グロース
(2267) ヤクルト 東証プライム
(3774) ＩＩＪ 東証プライム
(3529) アツギ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(6920) レーザーテク 東証プライム
(3753) フライト 東証スタンダード
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8798) Ａクリエイト 東証プライム
(5616) 雨風太陽 東証グロース
(2267) ヤクルト 東証プライム
(3774) ＩＩＪ 東証プライム
(3529) アツギ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS