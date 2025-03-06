６日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１９：００ ユーロ・小売売上高

２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表

２２：３０ 米・貿易収支

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁会見



○決算発表・新規上場など



決算発表：積水ハウス<1928>，Ｒフィールド<2910>，カナモト<9678>，泉州電<9824>



出所：MINKABU PRESS