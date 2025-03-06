６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１９：００ ユーロ・小売売上高
２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表
２２：３０ 米・貿易収支
２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁会見
○決算発表・新規上場など
決算発表：積水ハウス<1928>，Ｒフィールド<2910>，カナモト<9678>，泉州電<9824>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１９：００ ユーロ・小売売上高
２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表
２２：３０ 米・貿易収支
２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁会見
○決算発表・新規上場など
決算発表：積水ハウス<1928>，Ｒフィールド<2910>，カナモト<9678>，泉州電<9824>
出所：MINKABU PRESS