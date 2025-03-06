６日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０　豪・住宅建設許可件数　
０９：３０　豪・貿易収支
１０：２０　日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０　日・３０年物利付国債の入札
１８：３０　英・建設業購買担当者景気指数
１９：００　ユーロ・小売売上高
２１：３０　米・チャレンジャー人員削減数
２２：１５　ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表
２２：３０　米・貿易収支
２２：３０　米・非農業部門労働生産性（改定値）
２２：３０　米・新規失業保険申請件数
２２：３０　米・失業保険継続受給者数
２２：４５　ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁会見

○決算発表・新規上場など

決算発表：積水ハウス<1928>，Ｒフィールド<2910>，カナモト<9678>，泉州電<9824>

出所：MINKABU PRESS