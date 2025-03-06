¿·ÅìÌ¾¡¾»Ô³¹´Ö¤Î¡Ö¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡×7Æü¤Ä¤¤¤Ë²ò¾Ã¡ª Âç°æÀî¤òÅÏ¤ë¡ÈÀÅ²¬¤ÎÂçÆ°Ì®¡É¤Ë¶¶¤òÄÉ²Ã
¹ñÆ»1¹æÅçÅÄ¶âÃ«¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î¿·Âç°æÀî¶¶¤¬¡¢4¼ÖÀþ¤Ë¡£
´ú»ØIC¡ÁÂçÂåIC´Ö¤¬4¼ÖÀþ²½
¡¡¹ñÆ»1¹æÅçÅÄ¶âÃ«¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î´ú»Ø¡Ê¤Ï¤Ã¤µ¤·¡ËIC¡ÁÂçÂåIC´Ö4.3km¤¬¡¢2025Ç¯3·î7Æü¤Ë4¼ÖÀþ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÆ»1¹æÅçÅÄ¶âÃ«¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î°ËÂÀÃ«Àî¶¶¡£2025Ç¯2·î²¼½Ü»£±Æ¡Ê²èÁü¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÃæÉôÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÉÍ¾¾²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¡Ë¡£
¡¡ÅçÅÄ¶âÃ«¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÅçÅÄ»ÔÌîÅÄ¡ÊÌîÅÄIC¡Ë¤È³ÝÀî»Ôº´Ìë¼¯¤ò·ë¤Ö±äÄ¹10.4km¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÁ´Àþ¤¬»ÃÄê2¼ÖÀþ¡¢¿®¹æ¤Ê¤·¤Ç³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÂ¦¡ÊÌîÅÄIC¡Ë¤Ï¹ñÆ»1¹æÆ£»Þ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡¢À¾Â¦¤Ï¹ñÆ»1¹æÆüºä¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©Æâ¤òÅìÀ¾¤ËÁö¤ë¹ñÆ»1¹æ¤ÎÆ£»Þ¡¦³ÝÀî¡¦ÈØÅÄ¡¦ÉÍÌ¾¤Î4¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¬2005Ç¯3·î¤ËÌµÎÁ²½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¤½¤ì¤é¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅçÅÄ¶âÃ«¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¸òÄÌÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç°æÀî¤òÅÏ¤ë¿·Âç°æÀî¶¶¤ÏÄ«Í¼¤òÃæ¿´¤Ë½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2012Ç¯¤Ë¤Ï¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¤¬³«ÄÌ¤·¡¢¿·Âç°æÀî¶¶¤ÏÅçÅÄ»Ô³¹¤È¿·ÅìÌ¾¤ÎÅçÅÄ¶âÃ«IC¤ò·ë¤Ö¼çÍ×¥ë¡¼¥È¤Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Àî¤ÎÀ¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµÆÀîIC¤Ï¡¢ÀÅ²¬¶õ¹Á¤ä¸æÁ°ºê¹Á¤ËÄÌ¤¸¤ëÃÏ°è¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¡Ö¶âÃ«¸æÁ°ºêÏ¢ÍíÆ»Ï©¡×¤¬3·î29Æü¤ËÀÜÂ³¤·¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×À¤¬Áý¤¹¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ÃÄê2¼ÖÀþ¤Ç³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅçÅÄ¶âÃ«¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¡¢2012Ç¯ÅÙ¤«¤éÁ´Àþ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ4¼ÖÀþ²½»ö¶È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤ºº£²ó¡¢¿·Âç°æÀî¶¶¤ò´Þ¤à´ú»ØIC¡ÁÂçÂåIC´Ö¤¬4¼ÖÀþ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÃæÉôÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÉÍ¾¾²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅçÅÄ¶âÃ«¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÎÁ´Àþ¤¬4¼ÖÀþ²½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÌîÅÄIC¡ÁµÆÀîIC´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¾å²¼Àþ¤È¤â¤Ëº£¤è¤ê7Ê¬Ã»¤¤11¡Á12Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£