ベンフィカvsバルセロナ 試合記録
【欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦】(エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))
ベンフィカ 0-1(前半0-0)バルセロナ
<得点者>
[バ]ラフィーニャ(61分)
<退場>
[バ]パウ・クバルシ(22分)
<警告>
[ベ]レアンドロ・バレイロ・マルティンス(45分)、アントニオ シルヴァ(45分+5)、アルヴァロ カレラス(73分)、João Rêgo(90分+1)
[バ]イニゴ・マルティネス(45分+2)
観衆:62,437人
└10人のバルサが敵地で先勝!! ラフィーニャが値千金弾!! ベンフィカはシュチェスニーの壁を打ち破れず
ベンフィカ 0-1(前半0-0)バルセロナ
<得点者>
[バ]ラフィーニャ(61分)
<退場>
[バ]パウ・クバルシ(22分)
<警告>
[ベ]レアンドロ・バレイロ・マルティンス(45分)、アントニオ シルヴァ(45分+5)、アルヴァロ カレラス(73分)、João Rêgo(90分+1)
[バ]イニゴ・マルティネス(45分+2)
観衆:62,437人
└10人のバルサが敵地で先勝!! ラフィーニャが値千金弾!! ベンフィカはシュチェスニーの壁を打ち破れず