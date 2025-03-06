【欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦】(エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))

ベンフィカ 0-1(前半0-0)バルセロナ

<得点者>

[バ]ラフィーニャ(61分)

<退場>

[バ]パウ・クバルシ(22分)

<警告>

[ベ]レアンドロ・バレイロ・マルティンス(45分)、アントニオ シルヴァ(45分+5)、アルヴァロ カレラス(73分)、João Rêgo(90分+1)

[バ]イニゴ・マルティネス(45分+2)

観衆:62,437人

10人のバルサが敵地で先勝!! ラフィーニャが値千金弾!! ベンフィカはシュチェスニーの壁を打ち破れず