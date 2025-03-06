　6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円高の3万7700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40751.64円　　ボリンジャーバンド3σ
40052.56円　　ボリンジャーバンド2σ
39353.48円　　ボリンジャーバンド1σ
39340.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38922.93円　　75日移動平均
38654.40円　　25日移動平均
38650.60円　　200日移動平均
38040.00円　　一目均衡表・基準線
37955.32円　　ボリンジャーバンド-1σ
37700.00円　　6日夜間取引終値
37565.00円　　一目均衡表・転換線
37490.00円　　5日移動平均
37418.24円　　5日日経平均株価現物終値
37256.24円　　ボリンジャーバンド2σ
36557.16円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース