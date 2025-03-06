日経225先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円高の3万7700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40751.64円 ボリンジャーバンド3σ
40052.56円 ボリンジャーバンド2σ
39353.48円 ボリンジャーバンド1σ
39340.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38922.93円 75日移動平均
38654.40円 25日移動平均
38650.60円 200日移動平均
38040.00円 一目均衡表・基準線
37955.32円 ボリンジャーバンド-1σ
37700.00円 6日夜間取引終値
37565.00円 一目均衡表・転換線
37490.00円 5日移動平均
37418.24円 5日日経平均株価現物終値
37256.24円 ボリンジャーバンド2σ
36557.16円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40751.64円 ボリンジャーバンド3σ
40052.56円 ボリンジャーバンド2σ
39353.48円 ボリンジャーバンド1σ
39340.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38922.93円 75日移動平均
38654.40円 25日移動平均
38650.60円 200日移動平均
38040.00円 一目均衡表・基準線
37955.32円 ボリンジャーバンド-1σ
37700.00円 6日夜間取引終値
37565.00円 一目均衡表・転換線
37490.00円 5日移動平均
37418.24円 5日日経平均株価現物終値
37256.24円 ボリンジャーバンド2σ
36557.16円 ボリンジャーバンド3σ
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