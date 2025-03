ドジャースの大谷翔平投手(30)が5日(日本時間6日)、アリゾナ州グレンデールのキャンプ地でキャッチボール、短距離ダッシュなどのスプリント練習、左手を腰の後ろに添える新たなスライディング練習などで精力的に汗を流した。

練習後には室内打撃練習場前で即席サイン会を実施。「Ohtani!」コールが上がる中、持参したボールにサインをもらい、ハイファイブ(ハイタッチ)にも成功したカリオ・サンダース君(8)は「翔平は僕が大好きな選手。昨日の試合も球場で観た。今は家の庭で野球の練習をしている程度だけど、将来はドジャー(ドジャースの選手)になりたい」と目を輝かせて歓喜した。

サインをしてもらっている最中には「You are the best player ever.(あなたが史上最高の選手だ!)」と大谷に声を掛け、「Thank you.(ありがとう)」と感謝の返事もあった。