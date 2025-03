人気アニメ『鬼滅の刃』の新情報が6日に発表され、米大リーグ(MLB)とコラボレーションすることが決定した。『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』開催を記念して、アニメーション制作・ufotableによる、『鬼滅の刃』とMLBのコラボレーションムービーが公開され、SNSで反響が集まっている。動画は、『鬼滅の刃』でも大きなテーマのひとつである「想いの継承」を日本の球史という観点から描いた特別映像。開幕戦への出場が期待されるカブスから今永昇太、鈴木誠也、ドジャースからは大谷翔平、山本由伸ら日本人選手5人が登場する『MLB Tokyo Series』の結晶として表現している。この動画は、東京ドームで開催されるプレシーズンゲーム・開幕戦の試合演出としても使用される予定。

『鬼滅の刃』とMLBの公式Xに動画が公開されると、ファンから「大谷さんが全集中の呼吸使ってる」「うわー!!何これ!凄いー!!」「凄い 世界にいる鬼滅ファンも巻き込むね」「圧倒的すぎるわ」「大谷さんが水の呼吸使ってる!」などと反響が寄せられた。今月3日に『鬼滅の刃』公式Xで、「#鬼滅の刃」「#MLB」「#MLBTokyoSeries」のハッシュタグ、「2025.3.6 7:00 AM」と日時が記載された投稿がされており、ネット上では「ワクワクが止まらねーぜ!!」「どゆこと?!」「やばい神コラボ?!」「野球の呼吸」「What!!!」「What’s going on here?!」などと期待のコメントが国内外から多数寄せられていた。『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』では、18、19日の2日間、2024年ワールドシリーズ王者・ドジャースと名門・カブスによるMLB開幕戦が東京ドームで開催される。ドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希、カブスの鈴木誠也、今永昇太の対決に注目が集まっている。『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた同名漫画が原作で、コミックス累計1億5000万部を突破する人気作。大正時代の人喰い鬼の棲む世界が舞台で、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため<鬼殺隊>へ入隊し、炭治郎の歩みを描く物語。