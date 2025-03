King & Princeの髙橋海人が、2月27日に公開された「TOYOTA HIACE DANCE SESSION」ダンスセッションムービーで、幼馴染でありダンスクルー Rht.のリーダーを務めるKAITAと共演。その圧巻のダンスパフォーマンスが話題を集めている。普段はアイドルとして多くのファンを魅了している彼だが、近年、ダンサーとしての顔を見せていることで、あらためて彼が持つ多彩な才能が注目されている。

(関連:【動画あり】髙橋海人、幼馴染のダンサーKAITAと本気のコラボ)

髙橋は、幼少期から本格的にダンスに打ち込んできた経歴を持つ。ダンスを始めたのは保育園の頃。ストリートダンスを学び、数々の大会で優勝経験もあるほど。師匠はs**t kingzのNOPPOという、筋金入りの実力派ダンサーだ。

最近特に筆者が印象的だったのは、彼が「過去最高のアルバム」(※1)と語った2024年リリースのKing & Princeのアルバム『Re:ERA』収録のソロ曲「POPSTAR in the KINGDOM」だ。本楽曲はSKY-HIプロデュースの楽曲であり、レコーディングビハインド映像の中で、髙橋がSKY-HIに「(言われたディレクションが体に)すぐ入るじゃん、スポンジみたいに」「めちゃくちゃ良かった」と絶賛されていたところを見ると、スキルを自分のものにする吸収力にも長けていることが分かるだろう。こうした意欲が、ダンスでも着実に彼を次のステージへと引き上げてきたのだと思う。

今回のダンスセッションムービーでも彼の表現力は健在であり、KAITAとの共演も相まって、“ダンサー・髙橋海人”としての実力を存分に発揮している。しなやかな身体の使い方、そしてストリートダンスのエッセンスが垣間見える動きは、アイドル活動とはまた違った彼の魅力を映し出している。

また、今年1月に1人で出演した『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama』では、ダンスサイファーやダンスパフォーマンスステージで大活躍。ダンサー・振付師のKAZtheFIREらとのダンスサイファーや、各ボーイズグループのメンバーが集結した「Back On The Stage」で、幼馴染であるBE:FIRSTのSOTAと息ぴったりに魅せたセッションなど、リミッターを外した全開のHIPHOPダンスを踊る髙橋を見ることができた。

一方、King & Princeとして3月12日に発売予定のシングルの表題曲「HEART」は、キラキラとした王道ラブソング。公開されているYouTubeショート動画では、永瀬廉との微笑ましい絡みも見せながら、ニコニコの笑顔で踊る“アイドル・髙橋海人”の姿が際立つ。ティアラ(King & Princeのファンの呼称)に愛を届けるように、楽曲の世界観に合った振付を踊る光景は、まさにアイドルとしての姿だ。

髙橋のすごさは、アイドルとダンサーそれぞれのアイデンティティをとても自然に使い分けているところだ。それは、どちらの姿も彼自身にとって偽りのない本当の自分であり、両方が揃ってこそ“髙橋海人”であるからなのではないだろうか。キラキラとしたアイドルと、時にストイックな精神でリアルを見せていくダンサー。一見すると真逆にも思えるキャラクターを両立させられるところに、彼の技量の高さを感じてならないのだ。

髙橋のように、アイドルの枠を超えて自己表現を探究していくことは、これからのエンターテインメントシーンにおいて重要なポイントとなっていくだろう。アイドルとしての華やかさと、ダンサーとしての技術。そのどちらも高いレベルで追求する髙橋の姿は、今後のシーンに新たな風を吹き込むに違いない。

※1:https://music.apple.com/jp/album/re-era/1771817873

(文=風間珠妃)