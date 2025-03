Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤ëµ»½Ñ¤ÈÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿ÁÇºà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡ª µþÅÔ¡¦±¨´Ý¸æÃÓ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¡¢¥³¡¼¥¹11,000±ß¡Á¤ÎÀµÅýÇÉ³äË£

カウンターが醍醐味の、京都らしい正統派の割烹として地元の食通から愛される一軒!

〈今夜の自腹飯〉

予算内でおいしいものが食べたい!

食材の高騰などで、外食の価格は年々あがっている。一人30,000円以上の寿司やフレンチもどんどん増えているが、毎月行くのは厳しい。大切な人や仲間の集まりで「おいしいものを食べたいとき」に使える、ハイコスパなお店とは?

教えてくれる人

門上 武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

アラカルトでいただける正統派割烹

京都市営地下鉄「烏丸御池駅」から徒歩8分ほど。御所の南にある静かな住宅街を歩くと、“鯛の鯛”が描かれた朱色の暖簾に出会う。ここ「割烹 市川」は、カウンターが醍醐味の、京都らしい正統派の割烹として、地元の食通から愛される一軒だ。

住宅街の中にある一軒。朱色の暖簾が目印

店は個室もあるが、おすすめはカウンター

店主の市川達也さんは、1973年の大阪生まれ。高校生のとき、大阪の日本料理店で3年間みっちり調理のアルバイトをしたことから、料理の道を選択。その後、大阪あべの辻調理師専門学校へ進学した。卒業後は和食の面白さや身近さに魅かれ、京都の名割烹「たん熊 北店」へ。修業については「厳しい中でこそ強くなれたし、料理の楽しさも実感できましたよ」と市川さんは笑う。11年の経験の中で、系列店での料理長を務めるなど活躍。2018年に、満を持して独立した。

きさくで話しやすい店主の市川達也さん

自身の店は「お客様と話をしながら、表で料理をします」との言葉通り、割烹らしく、市川さんとの会話を楽しみながら料理をいただける。カウンター上には、日替わりのメニューのほか「いか、赤貝、鰤、本まぐろ、ひらめ、ふぐ」など素材が書かれた黒板も置かれており、旬の食べたい素材を選び、調理法を相談しつつ、料理が決まっていくことも多いとのこと。その対応力の見事さは長年培った技術があってこそだ。

アラカルトのメニュー。丸鍋やふぐの焼き物、手打ちそばもおすすめ

黒板にはその日の素材が書かれている

門上さん

知り合いのイタリア料理店のシェフが、休日に通う店と教えてくれたのがきっかけで通うようになりました。カジュアルな感じがいいなと思いました。

おすすめの料理はこちら!

今回、料理はアラカルトメニューから紹介。メニューに値段が書かれていないのは、分量によって価格が変わるため。初めてや大人数の方は11,000円〜のコースを頼まれることもあるが、お客さんの8割はアラカルトで注文されるとのこと。

大阪・富田林産の海老芋を薄い衣で唐揚げに。シンプルに調理することで、海老芋本来の甘さややわらかさを実感できる。

門上さんイチオシのメニュー、海老芋からあげ(1,200円)

門上さん

必ず注文します。海老芋の肌理の細かさに感動しますね。塩でシンプルに味わいたいです。

人気のポテトサラダは、冬はすぐき、夏はらっきょうや柴漬けを使用。心地よい食感と酸味がアクセントになっている。

すぐきポテサラ(700円)。のりで巻いていただくと、磯の香りがプラスされ、日本酒も進む味わいに

門上さん

他にはない完成度のポテサラ。まさに衝撃!

「他の料理もそうですが、“できたて”であることが何より」と市川さん。だし巻玉子も時間が経つとだしが出てしまって、みずみずしさやふっくら感がなくなってしまうそう。

熱々&ふっくらでだしの旨みが満載の、だし巻玉子(800円)

門上さん

ご飯のお供に欠かせません。いつもあら煮と最後にいただきます。

「鰤はどうしましょう? 鰤大根がよろしいですか? 鯛あら煮がしっかりした味わいなので、鰤大根はあっさりいきますね」と、ここでは素材から調理法、前後の料理に応じた味付けまで相談できる。分量も、例えば海老芋からあげ1個でも対応可能で、いろいろ食べたい女性一人客にはうれしい限り。もちろん鯛あら煮も少量にできる。

鯛あら煮(2,400円)。半身分を使った定番のあら煮。コクのある、ご飯に合う味わいで、添えられた北海道産和田ごぼうも甘く美味

門上さん

白ご飯を呼ぶ、コクのあるしっかりめの味わいで、満足度が高いです。

とどまらず、ブラッシュアップ

今後についてたずねてみると「60代の先輩の料理を見ていると、積み重ねによる安定感が出ていて、年を取るのも嫌じゃないと思えます。それは毎日真剣に向き合っているから、ですよね。毎日同じことをやっていても、かっこいいと思える。そうなりたいです」と市川さん。さらに「若い人が魅かれるような料理を取り入れたい気持ちもありますが、今、お出ししている一つひとつのメニューにもう少しこだわってブラッシュアップし、もう一段階高いクオリティーに近づけていきたいです」と付け加えた。市川さんの、現状維持では決して満足しないあくなき探求心と、お客さんを楽しませて満足させる懐の深さこそが、人気が絶えない理由なのだろう。

棚には、色とりどりの酒器が。「お客様からお預かりしているものも多いんですよ」と市川さん

門上さん

カウンターでの大将とのやりとりが楽しいです。軽やかな料理で、単品で注文できるのがありがたいですね。

<店舗情報>◆割烹 市川住所 : 京都府京都市中京区夷町572TEL : 050-5571-1080

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は税込。

撮影:福森公博

取材・文:木佐貫久代

The post 臨機応変に対応できる技術と選び抜いた素材があってこそ! 京都・烏丸御池で体感できる、コース11,000円〜の正統派割烹 first appeared on 食べログマガジン.