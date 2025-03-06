WBCÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼µÜ¾ëÂçÌï¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ç¡È´°àúÅêµå¡É¤òÈäÏª¡ª´ËµÞ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼Áê¼êÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¡Öº£µ¨¤Ï15¾¡´üÂÔ¤·¤ÆÎÉ¤¤¤«¤Ê¡©¡×
µÜ¾ë¤¬¸«»ö¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç3²ó¤ò´°àú¤ËÍÞ¤¨¤¿(C)Getty Images
¡¡3·î5Æü¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¤È¤·¤Æ¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs¥ª¥é¥ó¥À¡×¤¬µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÜ¾ëÂçÌï¤¬ÀèÈ¯¡£3²ó¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤ë¡¢°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆü¥Ï¥à¤ÇÌ¥¤»¤¿¡ª¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë¿åÃ«¤Î¹ë²÷¤ÊÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á
¡¡º£²ó¾·½¸¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¡¢2023Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎVÀï»Î¤Ç¤¢¤ëµÜ¾ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ç¤âÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤ê¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥ì¥¤¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥À¡¼¤Ë¤ÏÆâ³Ñ¤ÎÂ®µå¤òÃæ¿´¤Ë5µå¤òÅê¤¸¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤¯¥Ç¥£¥Ç¥£¡¦¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥¹¤Ï1µåÌÜ¤òÂÇ¤¿¤»¥µ¡¼¥É¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë3ÈÖ¤Î¥¸¥å¥ì¥ß¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤È¡¢ÌµÆñ¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¡¢ÆüËÜ¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿åÃ«½Ö¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¡£Ì£Êý¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¡¢ÇØÈÖ¹æ13¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡2²ó¤Ï1»à¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¡¢5ÈÖ¥É¥¦¥§¡¼¥ó¡¦¥±¥ó¥×¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÏ¿¤·2¥¢¥¦¥È¡£6ÈÖ¥¸¥¢¥ó¥Ç¥£¥É¡¦¥È¥í¥ó¥×¤Ë¤Ï140ÒÂæ¸åÈ¾¤ÎÂ®µå¤òÂ³¤±¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤Ë»Â¤Ã¤Æ³Í¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3²ó¤Ë¤ÏÆÀ°Õ¤Î´ËµÞ¤â¶î»È¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂÇÀþ¤òËÝÏ®¡£²¼°ÌÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Â®µå¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¹¶¤áÎ©¤Æ2¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¤È¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎµÜ¾ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ9¿ÍÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ä¥¤¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥ë¥¯¥í¤Î½éµå¤Ç¤Ï90ÒÂæ¤Î¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤¿¸å¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¤¥ó¥Ï¥¤¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£µÜ¾ë¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¸À¤¨¤ëÅêµå½Ñ¤Ç¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËË¬¤ì¤¿´ÑµÒ¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íê¤â¤·¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ëµÜ¾ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¤â»¿¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ÖµÜ¾ë¤¯¤ó ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍèÇ¯¤ÎWBC¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ì¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ï¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¡£¸«»ö¤ÊÅêµå¡×¡Öº£µ¨¤Ï15¾¡´üÂÔ¤·¤ÆÎÉ¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¡¢º¸ÏÓ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]