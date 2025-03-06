¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡ÂÇ·â»ØÆ³¤Ç¼«¤é¼êËÜ¡Ä¾Î»¿¼õ¤±¤ëàÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼á°Ý»ý¤ËÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤ÅØÎÏ
àÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼á¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡ª¡©¡¡µð¿Í¤Ï£µÆü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬ÆÃÊÌ»ØÆ³¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÎý½¬¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÏÂÇ·â¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ÃÈå¤é¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¼«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Â±é»ØÆ³¡£¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤òÀµÌÌ¤ËÂÇ¤Ä¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¤òÌÜ¤¬¤±¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é±Ô¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡Öµ°Æ»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤»þ¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤Í¡£¡Ê¸½Ìò»þÂå¤â¡Ë¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¡£²áµî¤Ë¼«Ê¬¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¶ºÀµË¡¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸½¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°¤Éô½Î¡×¤Î³«¹ÖÃæ¤Ï½ÎÀ¸¤È²½¤·¤¿Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¥Í¥Ã¥È±Û¤·¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢ÌçÏÆ¤é¤âÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢°úÂà¤«¤é¤â¤¦²¿Ç¯¤â·Ð¤Ä¤Î¤Ë¡¢¼Â±é¤·¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡Ä¡£ÉáÄÌ¤ÏºÙ¤«¤¤Æ°¤¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ìÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤«¤éÁá¤¯¤â£µÇ¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÀ¤ë¤É¤³¤í¤«¸½Ìò»þÂå¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÂÎ·Á¤ò°Ý»ý¡£»þÀÞ¹Ô¤¦¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ïºô±Û¤¨¤âÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ñ¥ï¡¼¤â·òºß¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÈë·í¤Ï°úÂà¸å¤«¤é»Ï¤á¤¿¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£¼«¤é¤¬¡Ö¶µËÜ¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁª¼ê¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËèÄ«¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤òÈ´¤¤¤¿¤é£³¥¥í¤¯¤é¤¤ÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¼Á¤ÈÆü¡¹Àï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±óÀ¬Àè¤ä¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤â¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢¤¹¤Ç¤ËÆü²Ý¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ²»¤Ç¤Ï¡ÖÁö¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡©¡¡¤ó¤ÊÌõ¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£ËèÄ«¥à¥Á¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»Ø´ø´±¤âº£·î£²£°Æü¤Ë£´£¶ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡Ä¡£²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤ä±þ¤Ê¤·¤ËÂå¼Õ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¼«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤ÆÁö¤ë¡Ö°¤Éô½Î¡×¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£