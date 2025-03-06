¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤À¨¤«¤Ã¤¿¡×¸Å¶¶µü¸è¤¬¶ÃØ³¤·¤¿¡ÈÊÌ³Ê¡É¤Î¥Ñ¥µ¡¼¤Ï¡©¡ÖÁö¤ì¤Ð½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¥ì¥ó¥Ì¤Î¸Å¶¶µü¸è¤¬¡ØLemino Football¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í»þÂå¤Ë¶¦Æ®¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½DF°ÂÅÄÍýÂç»á¤«¤é¡¢¡Ö¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤á¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢ÊÌ³Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤³¤³¡ÊÂ²¼¡Ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¡ØÁö¤ì¤Ð½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡¡30ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤ß¤Æ¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»¿¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ï»þ¡¹Ï¢Íí¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¡Ê¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¡Ë¡Ø¸µµ¤¡©¡Ù¡Ø¸µµ¤¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò£±¥é¥ê¡¼¡¢£²¥é¥ê¡¼¤°¤é¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È»Õ¾¢¡É¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½DF°ÂÅÄÍýÂç»á¤«¤é¡¢¡Ö¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤á¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢ÊÌ³Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤³¤³¡ÊÂ²¼¡Ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¡ØÁö¤ì¤Ð½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡30ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤ß¤Æ¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»¿¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ï»þ¡¹Ï¢Íí¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¡Ê¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¡Ë¡Ø¸µµ¤¡©¡Ù¡Ø¸µµ¤¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò£±¥é¥ê¡¼¡¢£²¥é¥ê¡¼¤°¤é¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È»Õ¾¢¡É¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô