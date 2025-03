◆中島健人、渡辺翔太との共演に「嬉しくて泣きそう」

【モデルプレス=2025/03/06】中島健人が、6日放送の『この世界は1ダフル』(読み:このせかいはワンダフル/毎週木曜21時〜)に出演。MCを務めるSnow Manの渡辺翔太と共演を果たす。本番組は、雑誌の名編集者、一流弁護士、人気ウエディングプランナー、脚本家など、さまざまな世界で活躍する一流たちが見聞きした“人生で1番スゴい話”、すなわち“1ダフル(ワンダフル)なエピソード”を紹介するバラエティー番組。実際の映像や当事者のインタビュー・事実を基に映像化したショートドラマなど、VTR形式で紹介し、さまざまな出来事の裏に隠された“1ダフル”なエピソードの数々を届ける。

◆B’z・安室奈美恵・CHAGE and ASKAら貴重映像公開

◆中島健人・河井ゆずる…ゲストの思い出の曲続々

今回はスタジオゲストに初登場の中島、そして横澤夏子、柴田理恵、河井ゆずる(アインシュタイン)を迎えて新企画「昭和平成!200万枚売れた伝説の23曲全部見せます!!」を放送。毎年、さまざまなアーティストがシングルCDを発売するが、日本音楽史上200万枚以上売れたのはわずか23曲だけ。そんな昭和・平成を彩ったヒットソングの数々を、懐かしい&貴重な映像と共にランキング形式で振り返る。思わず口ずさんでしまいたくなる楽曲の数々が登場する。東野からMC・渡辺との関係を聞かれた中島は「(渡辺は)入所で言うと3年先輩。でもデビューだけでいうと10年くらい差がある。苦楽をともにしてきたなべしょ(渡辺)の番組に出られて嬉しくて泣きそう」と言うと渡辺は「そんなこと言ってくれて嬉しい!ケンティー(中島)の後ろで踊っていたこともある。当時は悔しい思いもあったが、グループで爪痕を残さなきゃという思いの方が強かった」と振り返った。また、中島から裏ではおもしろいキャラクターだとツッコまれると、渡辺は「本当はまだイケます!」と宣言?今回も東野の知識量に驚く渡辺だが、“しょっぴー”が殻を破れる日は来るのか。2024年末に放送された『NHK紅白歌合戦』でのパフォーマンスが話題を呼んだB’z最大のヒットソング『愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない』がランクイン。誰もが知る名曲だが、ランキング早々の登場に河井「B’zのヒットソングここ!?」と驚きを隠せない様子。また現在女優としてもマルチに活躍する篠原涼子と小室哲哉の貴重なパフォーマンスシーンも公開。柴田が小学生のころを思い出した、歴代最長17週連続1位を獲得した日本初ダブルミリオンの楽曲とは。また、安室奈美恵のヒット曲『CAN YOU CELEBRATE?』を貴重映像と共に振り返る。今や結婚式の定番ソングだが、月9ドラマ『バージンロード』(1997年1月期/フジテレビ系)の主題歌だと紹介されると驚く渡辺&中島。渡辺が「ウエディングソングのイメージがあったから、月9の主題歌だったことを初めて知った」と言うと、東野から“親戚のおじさん”のような質問が飛び出す?横澤も笑う2人のやりとりとは。月9ドラマ『101回目のプロポーズ』の主題歌となったあの曲では“歌詞に合わせてドラマのエンディングが変更になった”などのトリビアも、CHAGE and ASKAの貴重な歌唱映像を放送。このほか、DREAMS COME TRUE、小田和正、米米CLUBなど昭和・平成を彩ったドラマ主題歌が続々ランクインする。河井にとって思い入れのある浜田雅功(ダウンタウン)の名曲もランクイン。「CDをすり切れるほど聞いた。去年、浜田さんにカラオケに連れて行ってもらったときに歌ってくれた。同期のかまいたち・濱家(隆一)の前でめちゃくちゃ泣いてもうて恥ずかしくなった」と明かし、続けて「濱家どうなってるかなと思って見たら…」と、しんみりモードだったスタジオも笑いに包まれるエピソードを披露する。さらに、木村拓哉が出演したドラマの主題歌が続々ランクイン。フジテレビに残る1番古い藤井の歌唱映像に東野が「格好いい…!」とほれぼれ。中島が「藤井フミヤさんと『FNS歌謡祭』でコラボさせてもらったことがある。自分は“キムタク”だ!という気持ちで歌っていた」と貴重なコラボレーションの様子を振り返る場面も。東野から「自分の映像見たりするの?」と聞かれると、少し照れながら「(『FNS歌謡祭』は)うまくいったからすりきれるくらい見ました(笑)」と笑いを誘った。さらに中島の横でVTRを見守る横澤が「曲が流れた時ハモってくれていた!副音声で聞いちゃったの!超うれしい!」と喜びをあらわにすると、中島も嬉しそうな表情をみせた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】