¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡¡³«ËëÁ°¤Ë¼å²»ÅÇÏª¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡× ±ÑÀìÌç»ï¤âÂç¶ìÀï¤òÍ½ÁÛ
¡¡£Æ£±¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢º£µ¨³«Ëë¤¬Ç÷¤ëÃæ¤Çà¼å²»á¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ïºòµ¨¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤¬µÞ¾å¾º¡£º£µ¨¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤¬¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡±Ñ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç»ï¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¤Ï¡Ö³ÑÅÄÍµµ£¡Ä£²£°£²£µÇ¯¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ï£Æ£±¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼å¤¤Î©¾ì¤Ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤ÏÂ¾¥Á¡¼¥à¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀïÆ®ÎÏ¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ïºòµ¨¤ÎÁ°È¾Àï¤³¤½¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬ÉÔÈ¯¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÂç¤¤¯ÃÙ¤ì¤ò¼è¤ë·Á¤Ë¡£½ªÈ×¤ÏÀ¹¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°¤¤Î®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢³«È¯¶¥Áè¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Þ¥·¥ó¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö³ÑÅÄ¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤è¤ê²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢£²£µÇ¯¤Î³«Ëë»þ¤Ï¶¥¹ç¤Î¼Ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¶¥ÁèÎÏ¤¬Îô¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Æ±»ï¤Ï³ÑÅÄ¤âº£µ¨¥Þ¥·¥ó¤ÎÀïÆ®ÎÏ¤¬Äã¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÆ±»ï¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖºòÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Û¤É´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥È¥Ã¥×£±£°¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¾¯¤·¤ÏÁ°¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í²æ¡¹¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼å²»¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï£²·îËö¤Î¹çÆ±¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÎÉÔÄ´¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö£³ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¼þ²ó¡Ê£´£µ£´¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë½é´ü¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢³ÑÅÄ¤Ï¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯ºî¶È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡×¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢³«ËëÄ¾Á°¤ÎÃÊ³¬¤ÇÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ïºòµ¨¡¢£Ò£Â¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ê¥«¥ë¥É¤ò¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤ò¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÅÅ·â²ò¸Û¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ¿¶¤Ê¤éÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥¯¥Ó¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£³ÑÅÄ¤âº£µ¨³«ËëÄ¾¸å¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¿ÊÂàÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£