¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ûà´°Á´ÅêµåáµÜ¾ëÂçÌï¤ÎÆâÌÌ¿Ê²½¡¡»³ËÜÍ³¿¤âº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤âÉÔÍ×¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¤Ë
¡¡¤í¤¦¤¿¤ó¤âÍ³¿¤µ¤ó¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¡ª¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×¤Î¶¯²½»î¹ç¤¬£µÆü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ë£µ¡½£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê£²£³¡á¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï£³²ó¤òÌµ°ÂÂÇ¡¢£´Ã¥»°¿¶¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¡£ÍèÇ¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Ç¤â³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÌÌ¤âÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô£¹¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ·×£´£°µå¤òÅê¤²¡¢°ì¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âµö¤µ¤Ê¤¤à´°Á´Åêµåá¤Ç¥ª¥é¥ó¥ÀÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¡£ºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤ÎÂ®µå¤ÈÍîº¹¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤Ç¼ê¶Ì¤Ë¼è¤ê¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò´°àú¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤â£¶¿Í¤Î·ÑÅê¤Ç¤ï¤º¤«£±°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë´°Éõ¥ê¥ì¡¼¡£µÜ¾ë¤ÏÍè½Õ¤Ë¹µ¤¨¤ë£×£Â£Ã¤ÎËÜÈÖ¤Ç¤âÅê¼ê¿Ø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ËËý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼ì¾¡¤ËÏÃ¤·¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¼ã¤¤¿Í¤é¤·¤¯É¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¼þ¤ê¤ÏÆâÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£×£Â£Ã¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËµÜ¾ë¤Ï´é¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼«³Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÂÎ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÇØÃæ¤â¤¹¤´¤¤¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤â´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÑ¿È¤Ö¤ê¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÄïÊ¬¤È¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤ÏÅö»þ¥í¥Ã¥Æ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¤ÎÃç¤Î¤è¤µ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£µÜ¾ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ò¡Ö¤í¤¦¤¿¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌª·î¤Ö¤ê¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç£²¿Í¤Îà±Û¶¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºá¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤âºÆ¤Ó´é¹ç¤ï¤»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿¸÷·Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤¦¤¢¤Îº¢¤ÎµÜ¾ë¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£¼þ°Ï¤Ï¡ÖÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï²¶¤À¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤â¤Ï¤ä»³ËÜ¤âº´¡¹ÌÚ¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡Ö²¿¤Ê¤é¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Æ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Îº£±Ê¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È£²¿Í¤ËÂ³¤¤¤Æ³¤¤òÅÏ¤ë¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥³Àï¤À¤±¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÜ¾ë¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î²°Âæ¹ü¤È¤Ê¤ë¡£