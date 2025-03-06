ÄÔ´õÈþÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¡¼¡¡¹Éñ¤¤¹þ¤àà°Æ·ïá¤Ç°ì¿Í¾¡¤Á¡ª ¥¤¥ó¥¹¥¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÏÂçÂæÆÍÇË
¡¡¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢ÄÔ´õÈþÉ×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¡Ê£±£·¡Ë¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Â³¡¹¤ÈÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´õ¶õ¤Ï£±£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºòÇ¯£±£±·î£²£¶Æü¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö£Ì£Õ£Ö¡×¤Ø¤Î½êÂ°¤òÈ¯É½¡£¿·Àß¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÁÇ´é¤ò½é¸ø³«¤·¡¢Á¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±·îÃæ½Ü¤«¤é£²·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¤Î¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÊÔ£é£î¥½¥¦¥ë¡Ù¡×¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¹ðÇò¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¤Ë·üÌ¿¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ö´õ¶õ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î£Á£Â£Å£Í£Á¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â»ëÄ°¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¡¢ÊüÁ÷»þ´ü¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ä¹¹ð´Ø·¸¼Ô¤Ïà´õ¶õ¸ú²Ìá¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¤â¼ã¼Ô¸þ¤±¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ó£Ð£É£Î£Î£Ó¡Ê¥¹¥Ô¥ó¥º¡Ë¡×¤Ç½Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢º£·î£²Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï£±£°£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡³èÌö¤¬Â³¤¯´õ¶õ¤ò¡Ö¹¹ð¶È³¦¤¬Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È£Ð£Ò²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡£
¡Ö¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤Ç´õ¶õ¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¤¬²þ¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Äó°Æ¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£à¼ã¼ÔÂåÉ½á¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç°ì¿Í¾¡¤Á¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Êì¤ÎÄÔ¤Ï¡¢º£·î£³Æü¤ËÂè£µ»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î´õ¶õ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¡¢¿Æ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤òÇúÂ®¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£