【次走】エンペラーワケアは黒船賞
中山記念1着シックスペンス（牡4＝国枝）は状態を見ながら大阪杯（4月6日、阪神）を視野に入れる。キャロットファームが発表。
フェブラリーS2着サンライズジパング（牡4＝新谷）は川崎記念（4月9日）。
オーシャンS4着ヴェントヴォーチェ（牡8＝牧浦）、阪急杯9着モズメイメイ（牝5＝前川）は高松宮記念（30日、中京）。
中山記念2着エコロヴァルツ（牡4＝牧浦）は大阪杯（4月6日、阪神）。
フェブラリーS5着エンペラーワケア（牡5＝杉山晴）は黒船賞（25日、高知）。
京都記念6着プラダリア（牡6＝池添）、阪神競馬場リニューアルオープン記念1着ハヤテノフクノスケ（牡4＝中村）は天皇賞・春（5月4日、京都）。
早春S2着サンライズアース（牡4＝石坂）は阪神大賞典（23日）に格上挑戦。
阪急杯11着アグリ（牡6＝杉山晴）、北九州短距離S5着アスクワンタイム（牡4＝梅田）は米子城S（16日、阪神）。
【3歳次走】
朝日杯FS1着アドマイヤズーム（牡＝友道）は7日に帰厩してニュージーランドT（4月12日、中山）へ。
すみれS2着ミラージュナイト（牡＝辻野）は京都新聞杯（5月10日）を視野。
阪神1勝クラス1着ヤマニンチェルキ（牡＝中村）はバイオレットS（4月6日、阪神）を視野。