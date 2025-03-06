バイエルンvsレバークーゼン スタメン発表
[3.5 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](アリアンツ・アレーナ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 J. Urbig
DF 15 エリック・ダイアー
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 S. Boey
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ビンセント・コンパニ
[レバークーゼン]
先発
GK 17 マチェイ・コバージュ
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 5 マリオ・エルモソ
DF 23 ノルディ・ムキエレ
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 25 エセキエル・パラシオス
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 10 フロリアン・ビルツ
FW 21 アミン・アドリ
控え
GK 1 ルーカス・フラデツキー
GK 36 ニクラス・ロム
DF 12 エドモン・タプソバ
DF 13 アルトゥール
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 16 エミリアーノ・ブエンディア
MF 19 ネイサン・テラ
MF 24 アレイクス・ガルシア
FW 14 パトリック・シック
FW 22 ビクター・ボニフェイス
監督
シャビ・アロンソ
※29:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 J. Urbig
DF 15 エリック・ダイアー
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 S. Boey
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ビンセント・コンパニ
[レバークーゼン]
先発
GK 17 マチェイ・コバージュ
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 5 マリオ・エルモソ
DF 23 ノルディ・ムキエレ
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 25 エセキエル・パラシオス
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 10 フロリアン・ビルツ
FW 21 アミン・アドリ
控え
GK 1 ルーカス・フラデツキー
GK 36 ニクラス・ロム
DF 12 エドモン・タプソバ
DF 13 アルトゥール
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 16 エミリアーノ・ブエンディア
MF 19 ネイサン・テラ
MF 24 アレイクス・ガルシア
FW 14 パトリック・シック
FW 22 ビクター・ボニフェイス
監督
シャビ・アロンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります