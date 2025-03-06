[3.5 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))

※29:00開始

<出場メンバー>

[ベンフィカ]

先発

GK 1 A. Trubin

DF 3 アルヴァロ カレラス

DF 4 アントニオ シルヴァ

DF 30 ニコラス・オタメンディ

DF 44 トマス アラウージョ

MF 8 フレドリク アウルスネス

MF 10 O. Kökçü

MF 18 レアンドロ・バレイロ・マルティンス

FW 14 エバンゲロス・パブリディス

FW 17 ケレム・アクトゥルコール

FW 21 A. Schjelderup

控え

GK 24 サムエル ソアレス

DF 26 サミュエル・ダール

DF 71 Leandro Santos

DF 81 A. Bajrami

MF 60 Nuno Félix

MF 79 Hugo Félix

MF 84 João Rêgo

MF 85 レナト・サンチェス

MF 86 Diogo Prioste

FW 9 アルトゥール・カブラウ

FW 19 アンドレア・ベロッティ

FW 25 G. Prestianni

監督

ブルーノ・ラージ

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 24 エリック・ガルシア

DF 32 エクトル・フォルト

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 14 パブロ・トーレ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

FW 7 フェラン・トーレス

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります