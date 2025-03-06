ベンフィカvsバルセロナ スタメン発表
[3.5 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))
※29:00開始
<出場メンバー>
[ベンフィカ]
先発
GK 1 A. Trubin
DF 3 アルヴァロ カレラス
DF 4 アントニオ シルヴァ
DF 30 ニコラス・オタメンディ
DF 44 トマス アラウージョ
MF 8 フレドリク アウルスネス
MF 10 O. Kökçü
MF 18 レアンドロ・バレイロ・マルティンス
FW 14 エバンゲロス・パブリディス
FW 17 ケレム・アクトゥルコール
FW 21 A. Schjelderup
控え
GK 24 サムエル ソアレス
DF 26 サミュエル・ダール
DF 71 Leandro Santos
DF 81 A. Bajrami
MF 60 Nuno Félix
MF 79 Hugo Félix
MF 84 João Rêgo
MF 85 レナト・サンチェス
MF 86 Diogo Prioste
FW 9 アルトゥール・カブラウ
FW 19 アンドレア・ベロッティ
FW 25 G. Prestianni
監督
ブルーノ・ラージ
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
※29:00開始
<出場メンバー>
[ベンフィカ]
先発
GK 1 A. Trubin
DF 3 アルヴァロ カレラス
DF 4 アントニオ シルヴァ
DF 30 ニコラス・オタメンディ
DF 44 トマス アラウージョ
MF 8 フレドリク アウルスネス
MF 10 O. Kökçü
FW 14 エバンゲロス・パブリディス
FW 17 ケレム・アクトゥルコール
FW 21 A. Schjelderup
控え
GK 24 サムエル ソアレス
DF 26 サミュエル・ダール
DF 71 Leandro Santos
DF 81 A. Bajrami
MF 60 Nuno Félix
MF 79 Hugo Félix
MF 84 João Rêgo
MF 85 レナト・サンチェス
MF 86 Diogo Prioste
FW 9 アルトゥール・カブラウ
FW 19 アンドレア・ベロッティ
FW 25 G. Prestianni
監督
ブルーノ・ラージ
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります