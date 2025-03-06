[3.5 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](パルク デ プランス)

※29:00開始

<出場メンバー>

[パリSG]

先発

GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 2 アクラフ・ハキミ

DF 5 マルキーニョス

DF 25 ヌーノ・メンデス

DF 51 ウィリアム・パチョ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 17 ビティーニャ

MF 87 ジョアン・ネベス

FW 7 フビチャ・クバラツヘリア

FW 10 ウスマン・デンベレ

FW 29 ブラッドリー・バルコラ

控え

GK 39 M. Safonov

GK 80 アルナウ・テナス

DF 3 プレスネル・キンペンベ

DF 21 リュカ・エルナンデス

DF 35 ルーカス・ベラルド

MF 19 イ・ガンイン

MF 24 S. Mayulu

MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 14 デジレ・ドゥエ

FW 49 I. Mbaye

監督

ルイス・エンリケ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 7 ルイス・ディアス

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 20 ディオゴ・ジョタ

控え

GK 56 ビテスラフ・ヤロシュ

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 19 ハービー・エリオット

MF 53 ジェームズ・マコーネル

MF 98 トレイモーリス ニョニ

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 14 フェデリコ・キエーザ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります