■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(3770) ザッパラス　　 東証スタンダード
(6920) レーザーテク　 東証プライム
(3753) フライト　　　 東証スタンダード
(3382) セブン＆アイ　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8798) Ａクリエイト　 東証プライム
(2267) ヤクルト　　　 東証プライム
(3774) ＩＩＪ　　　　 東証プライム
(3529) アツギ　　　　 東証スタンダード
(6849) 日本光電　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS