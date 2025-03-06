Àî±ÉÍûÆà¤¬£´·î´üÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¡¡¾å»ÊÌò¤Ç°ÂÅÄ¸²¤È¶¦±é¡Ö³Ý¤±¹ç¤¤¤â³Ú¤·¤ß¡×
Àî±ÉÍûÆà¡Ê30¡Ë¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï4·î´üÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥À¥á¥Þ¥Í¡ª¡¡¡Ý¥À¥á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡Ý¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þÈ¾¡Ë¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬5Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¶É¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥Ê¡¼¥¹¥¨¥¤¥É¡×¤ËÂ³¤¯2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼ç±éÈ´¤Æ¤¡£¿·¿Í¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Ìò¤Ç¡¢ÊÊ¤Î¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤ÎºÆÀ¸¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò¶î¤±²ó¤ë¿ÍÀ¸¥ê¥Ù¥ó¥¸¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¾å»ÊÌò¤È¤·¤Æ°ÂÅÄ¸²¡Ê51¡Ë¤Î½Ð±é¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ÂÅÄ¤È¶¦¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Àî±É¤Ï¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¤âµ¯¤³¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ý¤±¹ç¤¤¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥¯¥»¥Ä¥è¤Î³§¤µ¤ó¤ËËä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÄÀ¤ò½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÏÆÇÀå¥¥ã¥é¤Ç°ÂÅÄ±é¤¸¤ë¾å»Ê¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤â¸«¤É¤³¤í¡£°ÂÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÛÁü¤ÎÇÜ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¡ÖÀÅ¤«¤Ç²ÉÌÛ¤ÊÊý¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÌÀ¤ë¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤Êý¤À¤Ê¤È¡£¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
°ìÊý¤Î°ÂÅÄ¤Ï¡ÖÉý¤Î¤¢¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¡£¥Ï¥¥Ï¥¤È¥»¥ê¥Õ¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¿´¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤Æ´îÅÜ°¥³Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë´Ø·¸¤Ê¤Î¤ÇÌò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ê¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£