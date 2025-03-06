[3.5 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](スタディオン・フェイエノールト)

※26:45開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 20 J. Mitchell

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 5 G. Smal

MF 7 ヤクブ・モデル

MF 23 A. Hadj Moussa

MF 38 イブラヒム・オスマン

FW 14 Igor Paixão

FW 19 J. Carranza

控え

GK 21 P. Andreev

GK 64 I. Ka

DF 43 J. Plug

DF 48 D. Giersthove

MF 25 S. 't Zand

MF 68 T. Kraaijeveld

FW 9 上田綺世

FW 17 L. Ivanušec

FW 49 Z. Redmond

FW 57 A. Sliti

監督

ファン・ペルシロビン

[インテル]

先発

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 28 バンジャマン・パバール

MF 2 デンゼル・ダンフリース

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 95 アレッサンドロ・バストーニ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 1 ヤン・ゾマー

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

DF 31 Y. Bisseck

DF 50 M. Aidoo

DF 55 M. Motta

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 57 D. Quieto

FW 99 メフディ・タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります