フェイエノールトvsインテル スタメン発表
[3.5 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](スタディオン・フェイエノールト)
※26:45開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 20 J. Mitchell
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 5 G. Smal
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 38 イブラヒム・オスマン
FW 14 Igor Paixão
FW 19 J. Carranza
控え
GK 21 P. Andreev
GK 64 I. Ka
DF 43 J. Plug
DF 48 D. Giersthove
MF 25 S. 't Zand
MF 68 T. Kraaijeveld
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 49 Z. Redmond
FW 57 A. Sliti
監督
ファン・ペルシロビン
[インテル]
先発
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 95 アレッサンドロ・バストーニ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 1 ヤン・ゾマー
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
DF 31 Y. Bisseck
DF 50 M. Aidoo
DF 55 M. Motta
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 57 D. Quieto
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※26:45開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 20 J. Mitchell
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 5 G. Smal
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 38 イブラヒム・オスマン
FW 14 Igor Paixão
控え
GK 21 P. Andreev
GK 64 I. Ka
DF 43 J. Plug
DF 48 D. Giersthove
MF 25 S. 't Zand
MF 68 T. Kraaijeveld
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 49 Z. Redmond
FW 57 A. Sliti
監督
ファン・ペルシロビン
[インテル]
先発
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 95 アレッサンドロ・バストーニ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 1 ヤン・ゾマー
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
DF 31 Y. Bisseck
DF 50 M. Aidoo
DF 55 M. Motta
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 57 D. Quieto
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります