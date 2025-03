「らあめん花月嵐」は、2025年3月5日(水)より、川越シェフ監修『僕の味噌ラーメンII』を国内の花月嵐にて期間限定で販売中です。

らあめん花月嵐『僕の味噌ラーメンII』

販売価格:980円(税込)

「らあめん花月嵐」は、2025年3月5日(水)より、川越シェフ監修『僕の味噌ラーメンII』を国内の花月嵐にて期間限定で販売中。

■今の川越シェフが表現する最高の味噌ラーメン!!

あの川越達也シェフ監修の伝説の一杯『僕の味噌ラーメン』が、約15年の時を経てさらなる進化を遂げて帰ってきました。

今回は、前作の魅力もそのままに、新たな要素を加え、さらに美味しさを追求した一杯です。

「僕は味噌ラーメンが好きなんです!」と語る川越シェフが情熱を注いだ特別な一杯を楽しめます。

僕の味噌ラーメンII 980円(税込)

【スープと絡む!もちもちの特製太麺】

スープと濃厚なコクをしっかりと受け止める特製太麺を採用。

弾力がありながらもスープと絡みやすく、食べるたびに味噌の旨味が広がります。

しっかりとした食べ応えがあり、スープと一体感を楽しめます。

【クリーミー&濃厚!僕味噌スープ】

3種類の味噌を絶妙にブレンドし前作よりも白味噌の配合を増量しました。

さらにクリームの量を増やし、まろやかで濃厚な口当たりに調整。

味噌のコクとクリーミーな質感が絶妙に絡み合い奥行きのある味わいに進化し、ほのかに香る柚子は、爽やかな余韻を楽しめます。

【食感と彩りのハーモニー!こだわりの具材たち】

味の染みたキャベツがスープの濃厚なコクを引き立て、コーンの甘味がアクセントに。

ルッコラの爽やかな風味が全体のバランスを整え、味わいに変化を加えます。

仕上げに糸唐辛子を添え、ほんの少しの刺激と見た目の美しさを演出します。

【旨さの決め手!川越シェフ特製“ボロネーゼバター”】

牛肉と豚肉をじっくりソテーし、たっぷりのバターで仕上げた特製ボロネーゼバター。

今回の一杯では、川越シェフプロデュースの九州だしスパイス「響王(ヒビキング)」を加え、さらに旨味を強化しました。

焼きあご・鰹節・昆布・椎茸など、九州の厳選素材を使用したスパイスが肉の旨味を引き出し、奥深い味わいを生み出します。

スープに少しずつ溶かせば、バターのコクと響王の旨味が溶け込み、深みが増していきます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ボロネーゼバターとほのかに柚子が香る!らあめん花月嵐『僕の味噌ラーメンII』 appeared first on Dtimes.