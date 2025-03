【サンリオキャラクターズ もじになっちゃった!?マスコット2】 3月上旬 発売予定 価格:1回200円

「ぽちゃっこ の『ぽ』」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ もじになっちゃった!?マスコット2」を3月上旬に発売する。価格は1回200円。

本商品は、サンリオキャラクターズのシルエットが、それぞれの名前の中の1文字(ひらがな)を表わす形になっているマスコットの第2弾。今弾では、ぽっちゃっこは「ぽ」、ばっとばつまるは「る」、はんぎょどんは「ん」、たきしーどさむは「さ」、あひるのぺっくるは「あ」、けろけろけろっぴは「ぴ」と、シュールに立体化されている。本体サイズは約35mm。

「ばっとばつまるの『ば』」

「はんぎょどんの『ん』」

「たきしーどさむの『さ』」

「あひるのぺっくるの『あ』」

「けろけろけろっぴの『ぴ』」

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M