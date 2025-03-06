ガシャポン「機動戦士ガンダム MSメカニカルバスト」8弾「ウイングガンダムゼロ EW」が3月発売
【機動戦士ガンダム MSメカニカルバスト08 ウイングガンダムゼロ EW】
3月 発売予定
価格：1回500円
(C)創通・サンライズ
3月 発売予定
価格：1回500円
ウイングガンダムゼロ EW 外装(カラーver.)
バンダイは、ガシャポン「機動戦士ガンダム MSメカニカルバスト08 ウイングガンダムゼロ EW」を3月に発売する。価格は1回500円。
本商品は、モビルスーツのバストアップをより緻密に造形したディスプレイモデル「メカニカルバスト」の第8弾。今弾には「ウイングガンダムゼロ EW」がラインナップしており、外装と内部メカを組み合わせることで細やかな造形と構造が楽める。ラインナップは、「ウイングガンダムゼロ EW 外装(カラーver.)」、「ウイングガンダムゼロ EW 外装(メカニカルクリア)」、「内部メカ(ルミナスユニット同梱)」の全3種。
ウイングガンダムゼロ EW 外装(メカニカルクリア)
内部メカ(ルミナスユニット同梱)
(C)創通・サンライズ
※発売日は流通により前後する場合があります。