超ときめき□宣伝部(□は白抜きハートマーク)が、4月30日に両A面シングル「世界でいちばんアイドル/ひみつのふふふ」をリリースすることを、オフィシャルHPで発表し、シングルのキービジュアルも解禁した。

収録内容や商品形態も発表され、CD+Blu-rayに加えKiT ALBUM(スマートフォン(iOS/Android)の専用アプリ"KiT Player"のみで再生可能な新しい記録フォーマット)も付属する豪華盤や、CD+DVDの「アイドル盤」、「ふふふ盤」など、計11形態がラインナップされる。菅田愛貴は、「『世界でいちばんアイドル』は、10周年にぴったりな楽曲だと思います。振り付けや歌詞はちょっと昔を思い出すような、10周年にふさわしいものになっていて、これまでの気持ちとこれから先の気持ちを背負って、大切に歌いたい曲だなと思います。リリースまでもう少しありますが、楽しみにしていてください」とコメント。辻野かなみは「10周年を迎える、とき宣らしさ溢れるシングルになっています!『世界でいちばんアイドル』は、ファンの方々への感謝やアイドルっていいなって改めて感じる今の私たちだから歌える曲です。『ひみつのふふふ』は、つい口ずさみたくなるメロディの可愛い曲です!世代問わずみんなで踊って楽しめたら嬉しいです!」とコメントした。■作品情報発売日:2025年4月30日(水)タイトル:世界でいちばんアイドル/ひみつのふふふアーティスト:超ときめき□宣伝部【豪華盤

※初回生産限定 (mu-mo SHOP限定盤)】(CD+Blu-ray+KiT ALBUM)12,000円(tax in)

AVZ1-61529/B~C【CD DISC】1.世界でいちばんアイドル2.ひみつのふふふ3.セツナリベンジ4.世界でいちばんアイドル (instrumental)5.ひみつのふふふ (instrumental)6.セツナリベンジ (instrumental)【BLU-RAY】1.「世界でいちばんアイドル」Music Video2.「ひみつのふふふ」Special Video3.「世界でいちばんアイドル/ひみつのふふふ」Photoshoot & Music Video Behind The Scenes【KiT ALBUM】VOICE:Message from 超ときめき□宣伝部MOVIE:1.「世界でいちばんアイドル」Lip Sync Scenes<封入特典>トレーディングカード1枚(全18種ランダム封入)【KiT ALBUMとは?】KiT ALBUMは、スマートフォン(iOS/Android)の専用アプリ"KiT Player"のみで再生可能な新しい記録フォーマット。付属のボールチェーンを使ってキーホルダーのように鞄等につけることも可能