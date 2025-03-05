ÀîºêF¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÎACLEÂè1Àï¤ÇÇÔÀï¡¡¸åÈ¾31Ê¬¤Ë¹â°æ¤¬ÄËº¨¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë
¡¡¡þ¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀïÂè1Àï¡¡ÀîºêF0¡½1¾å³¤¿½²Ö¡Ê2025Ç¯3·î5Æü¡¡Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¡Ë
¡¡Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ËÄ©¤àÀîºêF¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¾å³¤¿½²Ö¤Ë0¡½1¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¸åÈ¾31Ê¬¤ËÁê¼ê¥·¥å¡¼¥È¤òËÉ¤´¤¦¤ÈDF¹â°æ¤¬±¦Â¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÄËº¨¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°Âè3Àï¤Çº£²ó¤ÈÆ±¤¸Å¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤â0¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÆñÅ¨¡£³«»Ï5Ê¬¤ËMF¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬Âà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ëÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ç¤â7¡½25ËÜ¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°È¾33Ê¬¤ËMFÏÆºä¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÔ±¿¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á°È¾½ªÈ×¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âGK»³¸ý¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ä¼éÈ÷°Õ¼±¤ò¹â¤á¤¿¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÊ³Æ®¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Î¼ºÅÀ¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°Æü¤Î²ñ¸«¤ÇÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤ÇÄË¤¤ÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢12Æü¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÂè2Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÅÀº¹¤ÏºÇ¾¯¡£MF²Ï¸¶¤Ï¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼¡¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¡£¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¥Á¡¼¥à¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£µÕÅ¾ÆÍÇË¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¡£