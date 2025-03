ヴィヴィアン・ウエストウッド新ユニセックスライン「レッド アンド マン」ロゴ入りセットアップなど

ヴィヴィアン・ウエストウッド(Vivienne Westwood)に、新ユニセックスライン「ヴィヴィアン・ウエストウッド レッド アンド マン(RED+MAN)」が誕生。2025年3月14日(金)より、全国のヴィヴィアン・ウエストウッド レッドレーベル(RED LABEL)/マン(MAN)店舗ほかにて発売される。

日本限定ユニセックスライン「レッド アンド マン」

本国ロンドンのヴィヴィアン・ウエストウッドチームは、日本限定の既存ライン「ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドレーベル」「ヴィヴィアン・ウエストウッド マン」に加えて、新ユニセックスライン「ヴィヴィアン・ウエストウッド レッド アンド マン」を展開。記念すべきコレクション第1弾では、ヴィヴィアン・ウエストウッドのシグネチャーを散りばめたベーシックアイテムの数々を取り揃える。

ヴィヴィアン・ウエストウッドの名言をデザイン

レッド アンド マンでは、社会的な規範や既成概念にとらわれず、自分自身を自由に表現するヴィヴィアン・ウエストウッドの哲学を軸に、新たな世代や時代に向け再解釈したワードローブを披露。カラーシャツや半袖Tシャツには、ヴィヴィアン・ウエストウッドの言葉“buy less, choose well, make it last”を大胆にデザインしている。

「オーブ」ロゴやアイコンが目を引くセットアップ

また、セットアップで着用できるジップアップのアウターとカーゴパンツには、ヴィヴィアン・ウエストウッドの「オーブ(ORB)」ロゴ、創業年などを落とし込んだパッチをプラス。アイコニックな魅力が光るウェアに仕上げた。

ラフォーレ原宿店が複合型ショップにリニューアル

2025年中には、ヴィヴィアン・ウエストウッド ラフォーレ原宿店がウィメンズ、メンズ、ユニセックスのラインすべてを含む複合型ショップにリニューアル。これに伴いラフォーレ原宿店限定のエクスクルーシブライン「ヴィヴィアン・ウエストウッド レッド アンド マン“エクスクルーシブ(EXCLUSIVE)”」が登場する。



エクスクルーシブラインでは、レッド レーベルやマンのスタイルやプリントを再構成。構築的なサテンテーラリングにフローラルな裏地を施し、ボーイッシュなチェック柄のフリルパジャマシャツを組み合わせるなど、マスキュリンな要素にフェミニンなタッチをブレンドしたウェアを展開していく。



なお「ヴィヴィアン・ウエストウッド レッド アンド マン“エクスクルーシブ”」は、3月14日(金)よりプレコレクションを販売予定だ。

詳細

ヴィヴィアン・ウエストウッド 新ユニセックスライン「ヴィヴィアン・ウエストウッド レッド アンド マン」

展開開始日:2025年3月14日(金)

販売店舗:ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドレーベル全店、ヴィヴィアン・ウエストウッド マン全店、ヴィヴィアン・ウエストウッド公式オンラインショップ

※公式オンラインショップは入荷次第順次展開予定。



■「ヴィヴィアン・ウエストウッド レッド アンド マン“エクスクルーシブ」

発売日:2025年3月14日(金)

販売店舗:ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドレーベル コンセプトストア ラフォーレ原宿

