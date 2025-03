サウルスが、本日3月5日にリリースした1stシングル「地獄の果て」のミュージックビデオをYouTubeにて公開した。「地獄の果て」は、サウルスにとってインディーズ1作目となるデジタルシングル。現代社会に生きる人々の葛藤や喪失感を、抽象的かつリアルに描き出した一曲だ。仕事や学業、就活、満員電車……日々、目の前の現実と闘いながらも懸命に生きるすべての人々へ向けたアンセムとなっている。プロデューサーには、Superfly「Ashes」などを手掛ける宮田’レフティ’リョウを迎え、アグレッシブなロックチューンに仕上がっている。

ライブ情報



2025年3月6日(木) 下北沢Flowers LOFT<独占絃音 -my own- VOL.4>OP18:30/ST19:00【出演】毎晩揺れてスカート / ミーマイナー / liquid people / サウルス2025年3月21日(金) 下北沢ERA<Lapins mix1>OP17:00/ST17:30【出演】ATOP_LARVE / ORCALAND / Hello Hello / roi bob / サウルス