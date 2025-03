韓国・高陽(コヤン)で開催されたSEVENTEENワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」のキックオフ・コンサートがスクリーンで蘇る。

【写真】SEVENTEENが日本の居酒屋に!?

人気K-POPグループSEVENTEENの4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」の韓国公演が映画として日本公開されることが決まった。本ツアーは日本含む計14都市で30公演が開催され、103万人(オン・オフライン合算)以上のファンが集結した。

そんなワールドツアーのスタートとなった韓国・高陽公演が、コンサートムービー『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』として、5月16日より2D、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXと多彩な上映フォーマットで蘇る。

本ツアー限定バージョンの『Fear』 や、『LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)』『Ash』など貴重なライブパフォーマンスをはじめとするフルセットリストでスクリーンに登場VOCAL TEAM・HIPHOP TEAM・PERFORMANCE TEAM、3ユニットの個性が光るパフォーマンス、そしてSEVENTEENの軌跡を彩る歴代タイトル曲の数々が、大迫力のSCREENX、4DX、ULTRA 4DXで再現される。

メンバーのきらめく笑顔を捉えたメインビジュアル&スチール解禁!

今回、公開決定とともにメインビジュアルとスチールが解禁。また、ポスタービジュアルを使用したムビチケ前売券(ムビチケカード)の販売も決定している。詳細は公式HPチェックだ。

メインビジュアル

ムビチケカード

映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』は5月16日より公開。