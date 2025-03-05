»Ò¤É¤âÂç¹¥¤¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Æé¡×¡¢1¿ÍÁ°119±ß¡Ö¤â¤ä¤·Æé¡×¡ÄÀáÌó¡¦¤«¤µÁý¤·ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¡ÖÀáÌóÆé¡×¥ì¥·¥ÔÂç¸ø³«¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
´¨¤¤¤Î¤ËÌîºÚ¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡Ö¤ªÆé¡×¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤ËÏ¯Êó¡¢°Â¤¯ºî¤ì¤ë¡ÖÀáÌóÆé¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û1¿Í¤¢¤¿¤ê148±ß¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Æé¡×¤Îºî¤êÊý
¡Ö3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹âÃÍÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¡× Ìó3ÇÜ¤ÎÌîºÚ¤â
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÇÀ¿å¾Ê¡Ö¿©ÉÊ²Á³ÊÆ°¸þÄ´ºº¡×(2·î25Æü¡Á26Æü)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤ÎÌîºÚ8ÉÊÌÜ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌîºÚ¤Î²Á³Ê Ê¿Ç¯Èæ¡Û
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä Ìó2.7ÇÜ
¡¦¥Í¥® Ìó1.6ÇÜ
¡¦¥ì¥¿¥¹ Ìó1.5ÇÜ
¡¦¥¿¥Þ¥Í¥® Ìó1.2ÇÜ
¡¦¥È¥Þ¥È Ìó1.3ÇÜ
¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ó Ìó1.5ÇÜ
¡¦¥Ï¥¯¥µ¥¤ Ìó3.0ÇÜ
¡¦¥À¥¤¥³¥ó Ìó1.7ÇÜ
¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÌó2.7ÇÜ¡¢¥Ï¥¯¥µ¥¤¤ÏÌó3.0ÇÜ¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ï3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹âÃÍ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¯¤Õ¤¦À¸³è¼ÔÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬Á´¹ñ5250¿Í¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÌîºÚÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï54.6%¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òºî¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï43.1%¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨1·î24Æü¡Á26Æü
¡ÖËãÇÌÆ¦ÉåÆé¡×1¿ÍÁ°208±ß¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Æé¡×1¿ÍÁ°148±ß
¾åÂ¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÌîºÚ¤Î¹âÃÍ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö°Â¤¯¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖËþÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ç¡×¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÀáÌó¡¦¤«¤µ¤Þ¤·ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¤è¤Ã¤Á¤µ¤ó¤Ë¡¢ÀáÌóÆé¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚºàÎÁ(5¿ÍÊ¬)¡Û
¡¦¹çÈÔ¤Æù 150g
¡¦¤·¤á¤¸ 2ÂÞ
¡¦ÌÚÌÊÆ¦Éå 2Ãú
¡¦¤â¤ä¤· 4ÂÞ
+³Æ¼ïÄ´Ì£ÎÁ
Æé¤Ë¤·¤á¤¸¤òÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤â¤ä¤·¤ò4¤ÄÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹çÈÔ¤¤ÎÈÔÆù¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¼Ñ¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¤·¤á¤¸¤â¤ä¤·¤ÎËãÇÌÆ¦ÉåÆé¡×¤Ï¡¢1¿ÍÁ°¤Ç208±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÆé¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚºàÎÁ(5¿ÍÊ¬)¡Û
¶ñºà
¡¦¹çÈÔ¤Æù 100g
¡¦¶Ì¤Í¤® 1¸Ä(¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)
¡¦¥Ñ¥¹¥¿ 200g
¡¦¤¨¤Î¤ 1ÂÞ(¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)
¡¦¿åºÚ 1ÂÞ
Ä´Ì£ÎÁ
¡¦¥±¥Á¥ã¥Ã¥×(Âç¤µ¤¸3)
¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ(¾®¤µ¤¸1)
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ(¾®¤µ¤¸1)
¡¦±ö¤³¤·¤ç¤¦(Â¿¤á¤¬¤ª¤¤¤·¤¤)
Æé¥¹¡¼¥×
¡¦¿å 1200ml
¡¦¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ Âç¤µ¤¸6
¡¦¥±¥Á¥ã¥Ã¥× Âç¤µ¤¸6
¡¦º½Åü Âç¤µ¤¸3
¡¦¥³¥ó¥½¥á ¾®¤µ¤¸4
¡Ö¶ÄÅ·¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É!¤ª³Ú¤·¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Æé¡×¤Ï¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê148±ß¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤µ¤Þ¤·¶ñºà¤È¤·¤Æ¡¢¢§¥Ñ¥¹¥¿(200g)¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬ºÇ¶á¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¢§¿åºÚ(1ÂÞ)¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢ºî¤êÊý¤â¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ¡¢Ì£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ´Ý¤¯À°¤¨¤Þ¤¹¡£Æé¤Î¥¹¡¼¥×¤òºî¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤òÀÞ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¡¢¿åºÚ¤òÉß¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÏÃæ±û¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤òÊÄ¤á¤Æ²ÃÇ®¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
ÇëÃ«Ëã°á»Ò ÊÛ¸î»Î:
»î¿©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¡×¤¬ÈÔÆù¤ËÍí¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤ä¤·¤Ç¤«¤µ¤Þ¤· 1¿Í¤¢¤¿¤ê119±ß
¾åÂ¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡Ö¤â¤ä¤·Æé¡×¤ÎºàÎÁ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºàÎÁ(5¿ÍÊ¬)¡Û
Æù¤ß¤½
¡¦¹çÈÔ¤Æù(orÆÚ¤³¤ÞÆù) 200g
¡¦¼ò¡¦¤ß¤½
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ ³ÆÂç¤µ¤¸1
¶ñºà
¡¦¤â¤ä¤· 5ÂÞ
¡¦ÌÚÌÊÆ¦Éå 1Ãú(¢¨)
¡¦¤·¤á¤¸ 1ÂÞ(¢¨)
¡¦¥Ë¥é 1/5ÂÞ(¢¨)
¢¨ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ëÌîºÚ¤Ç¤âOK
Æé¥¹¡¼¥×
¡¦¿å 1000ml
¡¦¤ß¤½¡¦¤ß¤ê¤ó
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¦¤´¤ÞÌý
¡¦ÁÏÌ£¥·¥ã¥ó¥¿¥ó
¢¨³ÆÂç¤µ¤¸2
¡¦º½Åü¡¦¿Ý
¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹
¢¨³ÆÂç¤µ¤¸1
¿Ý¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç1¿Í¤¢¤¿¤ê119±ß¤Ç¤¹¡£
ºî¤êÊý¤â¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀáÌó¡¦¤«¤µ¤Þ¤·ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¤è¤Ã¤Á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏÆù¤ß¤½¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÔÆù¤È¼ò¤òº®¤¼¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Ì£Á¹¤È¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æé¤Î¥¹¡¼¥×¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡¢¤â¤ä¤·°Ê³°¤ÎÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤ä¤·¤ò5ÂÞÆþ¤ì¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç²¡¤·¸Ç¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤³¤Î¾å¤ËÆù¤ß¤½¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ò¤»¤º¤Ë²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¤ÇµÛ¤Ã¤Æ¡Ä¡×ÌîºÚ¤ÎÎäÅàÊÝÂ¸¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¾åÂ¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
°Â¤¤¤È¤¤Ë´Ý¤´¤ÈÇã¤Ã¤Æ¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¡¢¿©ÉÊÊÝÂ¸¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÅçËÜÈþÍ³µª¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï3¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¢§¥«¥Ã¥ÈÇä¤ê¤è¤ê¤â°Â¤¤¤³¤È¡¢¢§²ÃÇ®»þ´Ö¤¬È¾¸º¤¹¤ë¤³¤È¡¢¢§ÊÝÂ¸´ü´Ö¤ÏÌó1¤«·î¤ÈÄ¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌîºÚ¤ÎÎäÅàÊÝÂ¸ÊýË¡¤ò¡¢¿©ÉÊÊÝÂ¸¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÅçËÜÈþÍ³µª¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¢§¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉÕ¤¥Ý¥êÂÞ¤Ê¤É¤Ç¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¢§¥¹¥È¥í¡¼¤Ç¶õµ¤¤òµÛ¤¤½Ð¤·¡¢¿¿¶õ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
================
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÇëÃ«Ëã°á»Ò¤µ¤ó
ÊÛ¸î»Î
·ëº§¡¦°ä»ºÁêÂ³¤Ê¤É¤Î°ìÈÌÌ±»ö¤ä¡¢´ë¶ÈË¡Ì³¤ò¿ôÂ¿¤¯Ã´Åö
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
°ÖÎîº×,
Êè,
¹©¾ì,
¿À»ö,
¥Í¥¸,
ºë¶Ì,
»ûÅÄ²°