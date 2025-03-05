ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

22:15

米ADP雇用者数（2月）

予想 14.0万人 前回 18.3万人（前月比)



22:30

カナダ労働生産性（2024年 第4四半期）

予想 N/A 前回 -0.4%（前期比)



23:30

英中銀ベイリー総裁、ピル氏、テイラー委員、グリーン委員、財務委員会出席



23:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）

予想 49.7 前回 49.7（非製造業PMI・確報値)

予想 50.4 前回 50.4（コンポジットPMI・確報値)



6日

0:00

米製造業新規受注（1月）

予想 1.1% 前回 -0.9%（前月比)



米ISM非製造業景気指数（2月）

予想 53.0 前回 52.8



米耐久財受注（確報値）（1月）

予想 N/A 前回 3.1%（前月比)

予想 N/A 前回 0.0%（輸送除くコア・前月比)



0:30

米週間石油在庫統計



4:00

米地区連銀経済報告（ベージュブック）





トランプ米大統領、カナダとメキシコに対する関税を引き下げる可能性



※予定は変更されることがあります。

外部サイト