ＮＹ市場 この後のイベント
22:15
米ADP雇用者数（2月）
予想 14.0万人 前回 18.3万人（前月比)
22:30
カナダ労働生産性（2024年 第4四半期）
予想 N/A 前回 -0.4%（前期比)
23:30
英中銀ベイリー総裁、ピル氏、テイラー委員、グリーン委員、財務委員会出席
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）
予想 49.7 前回 49.7（非製造業PMI・確報値)
予想 50.4 前回 50.4（コンポジットPMI・確報値)
6日
0:00
米製造業新規受注（1月）
予想 1.1% 前回 -0.9%（前月比)
米ISM非製造業景気指数（2月）
予想 53.0 前回 52.8
米耐久財受注（確報値）（1月）
予想 N/A 前回 3.1%（前月比)
予想 N/A 前回 0.0%（輸送除くコア・前月比)
0:30
米週間石油在庫統計
4:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
トランプ米大統領、カナダとメキシコに対する関税を引き下げる可能性
※予定は変更されることがあります。
米ADP雇用者数（2月）
予想 14.0万人 前回 18.3万人（前月比)
22:30
カナダ労働生産性（2024年 第4四半期）
予想 N/A 前回 -0.4%（前期比)
23:30
英中銀ベイリー総裁、ピル氏、テイラー委員、グリーン委員、財務委員会出席
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）
予想 49.7 前回 49.7（非製造業PMI・確報値)
予想 50.4 前回 50.4（コンポジットPMI・確報値)
6日
0:00
米製造業新規受注（1月）
予想 1.1% 前回 -0.9%（前月比)
米ISM非製造業景気指数（2月）
予想 53.0 前回 52.8
米耐久財受注（確報値）（1月）
予想 N/A 前回 3.1%（前月比)
予想 N/A 前回 0.0%（輸送除くコア・前月比)
0:30
米週間石油在庫統計
4:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
トランプ米大統領、カナダとメキシコに対する関税を引き下げる可能性
※予定は変更されることがあります。