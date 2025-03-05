22:15
米ADP雇用者数（2月）
予想　14.0万人　前回　18.3万人（前月比)

22:30
カナダ労働生産性（2024年 第4四半期）
予想　N/A　前回　-0.4%（前期比)

23:30　
英中銀ベイリー総裁、ピル氏、テイラー委員、グリーン委員、財務委員会出席

23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）
予想　49.7　前回　49.7（非製造業PMI・確報値)
予想　50.4　前回　50.4（コンポジットPMI・確報値)

6日
0:00
米製造業新規受注（1月）
予想　1.1%　前回　-0.9%（前月比)

米ISM非製造業景気指数（2月）
予想　53.0　前回　52.8

米耐久財受注（確報値）（1月）
予想　N/A　前回　3.1%（前月比)
予想　N/A　前回　0.0%（輸送除くコア・前月比)

0:30　
米週間石油在庫統計

4:00　
米地区連銀経済報告（ベージュブック）


トランプ米大統領、カナダとメキシコに対する関税を引き下げる可能性

※予定は変更されることがあります。