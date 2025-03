1年以内に東京にオープンした、寿司マニア必見の新店をご紹介します。

“逆輸入”寿司職人による唯一無二の店や、数々の有名店で修業を積んだ職人の待望の独立店など。この1年以内に東京に誕生した、寿司マニア注目の新店をご紹介します。

1. 虎ノ門 鮨玄(東京・虎ノ門ヒルズ)

赤身 写真:お店から

虎ノ門ヒルズ駅から徒歩5分ほどの場所にオープンした「虎ノ門 鮨玄」。若い感性を活かした温故知新の江戸前寿司を味わえます。

店舗内観 写真:お店から

自慢の握りは、淡めな赤酢と粒立ちの良い米で作るシャリを使い、ネタの鮮度や脂のノリ、ゲストの年齢や食べるスピードなどを考慮しながら、サイズや温度設定まで細かく気を配ります。店主 齊藤氏のほどよい距離感の接客も心地よく、接待やデート、記念日など大切な日に訪れたい素敵な新店です。

2. すし高橋宏輔(東京・広尾)

付け場に立つ高橋宏輔さん 写真:松園多聞

<店舗情報>◆虎ノ門 鮨玄住所 : 東京都港区西新橋2-15-6 FACE虎ノ門 B1FTEL : 050-5595-4636

アメリカの寿司店で有名になり帰国した“逆輸入”寿司職人、高橋宏輔さんが腕を振るう「すし高橋宏輔」が、西麻布にオープン。

「中トロ柵漬」 写真:松園多聞

こちらで供するのは新感覚のつまみと握りで展開されるおまかせコース(25,300円)です。上質な食材を、伝統的な江戸前の技巧と、フランス料理などで見られる真空低温調理の技巧や調理機材を使った独自の調理法で、握りやつまみに仕立てます。アメリカで鍛えられた高橋さんのトークと、伝統をリスペクトした新しくてユニークな寿司を楽しんで。

3. 鮨かみなり(東京・人形町)

入り口 写真:お店から

<店舗情報>◆すし高橋宏輔住所 : 東京都港区西麻布4-2-2 Barbizon92 3階TEL : 不明の為情報お待ちしております

東京メトロ人形町駅から徒歩約3分の小菊通り沿いにオープンした「鮨かみなり」。確かな目利き力で仕入れる上質なネタを、丁寧な仕込みと徹底した温度管理で提供します。

生本鮪 写真:お店から

特にマグロの質には自信あり。仲卸「石司」から取り寄せる生本マグロは自慢の逸品です。おまかせのコース料理に身を委ね、肩肘張らずにゆったりと過ごせる温かみのある新店です。

4. 浜町 えぐち(東京・水天宮前)

内観 写真:お店から

<店舗情報>◆鮨かみなり住所 : 東京都中央区日本橋人形町1-5-10 日本橋芸者新道ビル 1FTEL : 050-5595-6336

水天宮前駅から徒歩約5分。築58年の木造古民家をリノベーションした新店「浜町 えぐち」がオープンしました。

コース料理より 写真:お店から

店内のメニューは、おまかせコース(15,000円)のみ。旬の魚介や野菜を中心に和食の真髄を究めた逸品が、全国津々浦々の作家から取り寄せた器と盛り付けで提供されます。落ち着いた空間で、コストパフォーマンスの高いコース料理を楽しめる寿司割烹です。

5. SUSHI SHIBUYA 飛鳥(東京・渋谷)

店舗内観 写真:お店から

<店舗情報>◆浜町 えぐち住所 : 東京都中央区日本橋浜町3-26-11TEL : 050-5594-5392

渋谷駅から徒歩1分という駅近に、クオリティの高い本格寿司をリーズナブルに楽しめる「SUSHI SHIBUYA 飛鳥」がオープン。同店で腕を振るうのは「銀座 久兵衛」出身の大将・遠藤氏です。

雲丹ドック 写真:お店から

季節ごとに厳選された鮮魚を職人が丹精込めて握り、最高の状態で提供する寿司はもちろんのこと、濃厚ないくらが贅沢に盛り付けられた特製小鉢や、旬の食材を使った料理や炙り物など、こだわり抜いた逸品料理も楽しめます。スペシャリテの「雲丹ドック」は必食です(帆立握りを+2,200円で雲丹ドックに変更可能)。

6. 鮨 陸(東京・広尾)

ビルの中とは思えない佇まい 写真:八木竜馬

<店舗情報>◆鮨 飛鳥住所 : 東京都渋谷区桜ヶ丘町3-4 渋谷サクラステージSAKURAサイド 1F B-M-105TEL : 050-5595-1842

2024年9月12日に待望のオープンし、寿司マニアの話題をさらった新店。「鮨 水谷」「日本橋蛎殻町すぎた」での修業を経て、バンコクで名を馳せた戸田 陸さんが親方を務めます。

こんな素晴らしい鮪に出会えるのもこの店の魅力 写真:八木竜馬

「おまかせコース」32,000円はつまみ6〜7品から始まり握り12貫ほど。最高の食材を使ったクオリティの高いつまみや握りを、戸田さんが作り出す居心地の良い空間で楽しめます。食事が終わり帰路につくと、お腹も心も幸福感でいっぱいに。

7. 立喰鮨かきだ(東京・渋谷)

店舗外観 写真:お店から

<店舗情報>◆鮨 陸住所 : 東京都渋谷区広尾5-13-6 ARISTO広尾ビル 1FTEL : 070-8361-8161

渋谷駅直結の大型複合施設「渋谷スクランブルスクエア」内に、気軽においしい寿司を楽しめる「立喰鮨かきだ」が誕生。「有楽町かきだ」の姉妹店です。

コース一部 写真:お店から

一番人気のメニューはウニ、イクラ、トロなどの高級なネタが入った「最強おまかせ10貫」3,000円。寿司の他に「あわび肝ソースがけ」800円、「金目鯛の素揚げ〜和風ブイヤベース〜」600円など、アテになるメニューも楽しめます。土日は混むことが予想されるので、訪問の際は時間に余裕を持って向かわれることをおすすめします。

8. 鮨 鈴木(東京・銀座)

店舗入り口 出典:pateknautilus40さん

<店舗情報>◆立喰鮨かきだ住所 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

高級寿司店の激戦区である銀座で、9年近く高い評価を維持している「鮨 鈴木」が、同じエリア内で移転しリニューアルオープンしました。

小鰭 出典:虎太郎がゆくさん

いただける寿司は正統派の江戸前寿司。鈴木さんの豊富な経験に裏打ちされた確かな目利きで選ばれた、その季節の一番おいしい魚介類を使用します。上質な素材と職人技が織りなす絶妙なハーモニー。銀座ならではの特別な寿司体験を楽しみに出かけてみてはいかがでしょう。

9. 恵比寿 鮨 謙心(東京・恵比寿)

店舗内観、大将の小嶋さん 写真:お店から

<店舗情報>◆鮨 鈴木住所 : 東京都中央区銀座6-5-6 銀座美術館ビル 5FTEL : 03-5537-6868

寿司激戦区の恵比寿に、寿司好きの心を躍らせるような店が誕生。大将の小嶋龍平さんは18歳で料理人を志し、都内の有名日本料理店などで修業を重ね、和食や寿司のキャリアを積んできた実力派です。

どの寿司にどんなワインを合わせるのか、心ときめく体験 写真:お店から

小嶋さんは寿司職人には珍しくソムリエの資格の持ち主。ワインペアリングが付く「おまかせ20品+ソムリエ厳選ワインペアリング8種」(27,900円)のコースは同店ならではです。異色の掛け合わせから生まれる唯一無二のおいしさを味わいに、出かけてみてはいかがでしょう。

10. 鮨ト酒肴 富かわ(東京・吉祥寺)

店舗外観。木製冷蔵庫の扉のようなドアと看板のみの外観がまるで隠れ家のよう 写真:お店から

<店舗情報>◆恵比寿 鮨 謙心住所 : 東京都渋谷区恵比寿2-8-13 KHビル1FTEL : 050-5595-6520

吉祥寺にオープンした「鮨ト酒肴 富かわ」。同じ吉祥寺にある人気店「鮨 富かわ」の2号店で、大将を務める大村亮太さんは、オランダにあるミシュランの星を獲得した日本料理店で修業を積んだ若き実力者。

「富かわ」と言えばこれ! 「マグロッシーニ」。「鮨ト酒肴 富かわ」では2つあるコースのどちらでもいただけます 写真:お店から

和と洋が融合した唯一無二の進化系寿司と共に、美食家もうならせる本格江戸前寿司がリーズナブルな価格でいただけると口コミが広がり、瞬く間に予約困難店に。カウンター席のみでいただける「【鮨カウンター】おまかせ鮨コース」は、「あん肝パン」や「マグロッシーニ」といった本店の名物も味わえます。6席と限られた席が早くも争奪戦ですが、寿司マニアなら必ず訪れたい注目店です。

<店舗情報>◆鮨ト酒肴 富かわ住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-11-3 いづみビル 1FTEL : 050-5593-8660

※価格は税込です。

