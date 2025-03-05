ドコモ、「iPad Air（M3）」と「iPad（A16）」の価格を発表 12日発売
NTTドコモは、「iPad Air（M3）」と「iPad（A16）」のドコモオンラインショップでの価格を発表した。12日に発売される。予約は6日8時から受け付ける。
iPad Air（M3）11インチモデルの価格は、13万5850円～。13インチモデルは18万5680円～となっている。端末購入補助プログラムの「いつでもカエドキプログラム」の対象機種。11インチのiPad Air（M3）128GBモデル（13万5850円）を購入し、23カ月目に端末を返却した場合の負担額は5万9290円となる。
また、iPad（A16）は、128GBモデルの場合は9万9990円。いつでもカエドキプログラムの対象機種で、128GBモデルを購入し、23カ月目に返却した場合の負担額は4万9830円となる。iPad Air（M3）11インチモデルの価格 容量 128GB 256GB 512GB 1TB 一括価格 13万5850円 16万1700円 19万8880円 24万9700円 購入補助適用時（23カ月目に返却） 5万9290円 7万4580円 9万7240円 12万6940円 iPad Air（M3）13インチモデルの価格 容量 128GB 256GB 512GB 1TB 一括価格 18万5680円 19万9430円 24万5300円 28万6880円 購入補助適用時（23カ月目に返却） 8万9320円 9万6470円 12万3860円 14万8280円 iPad（A16）の価格 容量 128GB 256GB 512GB 一括価格 9万9990円 12万5070円 16万8740円 購入補助適用時（23カ月目に返却） 4万9830円 6万5670円 8万8220円