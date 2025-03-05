＜個人投資家の予想＞ 03月05日 21時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3753) フライト 東証スタンダード
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
(5803) フジクラ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8798) Ａクリエイト 東証プライム
(215A) タイミー 東証グロース
(3186) ネクステージ 東証プライム
(7733) オリンパス 東証プライム
(3997) Ｔワークス 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3753) フライト 東証スタンダード
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
(5803) フジクラ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8798) Ａクリエイト 東証プライム
(215A) タイミー 東証グロース
(3186) ネクステージ 東証プライム
(7733) オリンパス 東証プライム
(3997) Ｔワークス 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS